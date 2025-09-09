Мытьё посуды опустошает ваш кошелёк: вот как снизить расход воды

Мытьё посуды кажется обыденной рутиной, но именно оно нередко незаметно "съедает" бюджет семьи. Вода, моющие средства, капсулы для посудомоечной машины — все это копеечка к копеечке выливается в тысячи рублей в год. Но есть несколько простых хитростей, которые помогут сократить расходы без лишних усилий.

Подготовка посуды

Первое правило экономии — всегда счищать остатки еды. Так вы убережёте и трубы от засоров, и себя от неприятного запаха из раковины. В будущем это может избавить от серьёзного ремонта, а значит — и от лишних трат.

Контроль воды

Главная ошибка — мытьё под непрерывной струёй. Намного эффективнее налить в раковину воду, добавить немного средства и мыть всё сразу. А чистую посуду складывать на полотенце рядом. Такой подход сокращает расход воды в разы.

Экономия на моющем средстве

Даже средство для мытья можно использовать более рационально. Когда флакон наполовину пуст, разбавьте его водой. Консистенция останется удобной, а пены и очищающего эффекта будет достаточно.

Использование посудомоечной машины

Любители техники тоже могут сэкономить. Главное — включать машину только тогда, когда она полностью заполнена. Полупустая мойка — это выброшенные литры воды и лишние киловатты.

Перед загрузкой стоит убрать с тарелок остатки пищи, чтобы фильтры не забивались.

Если у вашей модели есть режим экономии, включайте его — качество мойки не пострадает, а счета за воду и электричество станут заметно ниже.

Уточнения

