Мытьё посуды опустошает ваш кошелёк: вот как снизить расход воды

Мытьё посуды кажется обыденной рутиной, но именно оно нередко незаметно "съедает" бюджет семьи. Вода, моющие средства, капсулы для посудомоечной машины — все это копеечка к копеечке выливается в тысячи рублей в год. Но есть несколько простых хитростей, которые помогут сократить расходы без лишних усилий.
Первое правило экономии — всегда счищать остатки еды. Так вы убережёте и трубы от засоров, и себя от неприятного запаха из раковины. В будущем это может избавить от серьёзного ремонта, а значит — и от лишних трат.
Главная ошибка — мытьё под непрерывной струёй. Намного эффективнее налить в раковину воду, добавить немного средства и мыть всё сразу. А чистую посуду складывать на полотенце рядом. Такой подход сокращает расход воды в разы.
Даже средство для мытья можно использовать более рационально. Когда флакон наполовину пуст, разбавьте его водой. Консистенция останется удобной, а пены и очищающего эффекта будет достаточно.
Любители техники тоже могут сэкономить. Главное — включать машину только тогда, когда она полностью заполнена. Полупустая мойка — это выброшенные литры воды и лишние киловатты.
Перед загрузкой стоит убрать с тарелок остатки пищи, чтобы фильтры не забивались.
Если у вашей модели есть режим экономии, включайте его — качество мойки не пострадает, а счета за воду и электричество станут заметно ниже.
Уточнения
Посу́да — обобщённое название предметов быта, используемых для приготовления, приёма и хранения пищи.
Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.