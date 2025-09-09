Пуховое одеяло не влезает в стиралку? Решение проще, чем вы думаете

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:54
Недвижимость

Любимое пуховое одеяло рано или поздно нуждается в стирке. Но когда оно не помещается в стиральную машину, возникает вопрос: что делать?

Стиральная машина
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стиральная машина

К счастью, есть выходы, и вовсе не обязательно сдавать его в химчистку.

Проверяем ярлык и материал

Первое правило — смотреть на этикетку. Там указано, можно ли стирать одеяло дома или оно требует профессионального ухода. Натуральные наполнители (перья, шерсть) более капризны, синтетика проще в уходе. Перед стиркой важно убедиться, что нет повреждённых швов или дыр, иначе рискуете потерять наполнитель.

Ванна вместо машинки

Если одеяло слишком большое, берите ванну. Налейте тёплую воду, добавьте немного мягкого моющего средства и полностью погрузите одеяло. Дайте впитаться, затем аккуратно потрите руками. После слива воды тщательно промойте несколько раз чистой водой. В финальном полоскании можно добавить уксус — он уберёт остатки порошка. Воду отжимайте бережно, не выкручивая ткань.

Как правильно сушить

Сушка — самый ответственный этап. Выбирайте солнечный и тёплый день, чтобы наполнитель хорошо просох. Лучше раскладывать одеяло горизонтально, но если нет места, подвесьте так, чтобы воздух проходил свободно. Важно, чтобы оно просохло полностью, иначе появится затхлый запах.

Если одеяло помещается в стиралку

Современные машины часто имеют режим для пуховых одеял. Стирайте в прохладной воде на щадящем цикле, без кондиционера. После — дополнительное полоскание. В сушилке можно использовать теннисные кроссовки или специальные шарики: они равномерно распределят наполнитель и сохранят его пушистость.

Уточнения

Одеяло — постельная принадлежность для покрывания тела. Традиционно изготавливается из шерсти, но в последнее время также и из синтетических волокон. Одеяло может быть заправлено в пододеяльник.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
