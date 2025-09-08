Вылейте это в слив раковины: засор исчезнет, как будто его там и не было

Медленно уходит вода, из слива тянет неприятным запахом — знакомая ситуация? Чаще всего виноваты жир, остатки пищи и кофе, случайно попавшие в трубы.
Но если под рукой нет химии или не хочется тратиться на агрессивные средства, есть простой способ решить проблему за пару минут.
Эти маленькие таблетки содержат ферменты, щёлочи и кислородные отбеливатели, которые без труда расщепляют жир и органику. То, что справляется с пригоревшей едой на тарелках, отлично работает и внутри засорившихся труб.
Всё просто: уберите из раковины остатки, слейте воду и бросьте в слив одну-две капсулы. Залейте кипятком, дайте постоять 15 минут, затем ещё раз пролейте горячей водой. Капсула растворится, активные вещества сделают своё дело — и вода снова побежит свободно.
Этот трюк — находка именно для кухни, где главные враги труб — жир и еда. Для засоров в ванной, вызванных волосами или зубной пастой, лучше использовать специальные средства или механическую чистку.
Если вы регулярно пользуетесь посудомоечной машиной, трубы уже получают порцию ферментов вместе со сливом воды — это помогает им дольше оставаться чистыми. А ещё работает простая профилактика: не сливайте в раковину масло, кофе и крахмалистые продукты, а раз в месяц проливайте слив горячей водой с уксусом и содой.
Уточнения
Раковина — чашеобразное приспособление, которое используется для мытья рук или небольших предметов.
