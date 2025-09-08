Вылейте это в слив раковины: засор исчезнет, как будто его там и не было

Медленно уходит вода, из слива тянет неприятным запахом — знакомая ситуация? Чаще всего виноваты жир, остатки пищи и кофе, случайно попавшие в трубы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Засор в кухонной раковине

Но если под рукой нет химии или не хочется тратиться на агрессивные средства, есть простой способ решить проблему за пару минут.

Тайное оружие

Эти маленькие таблетки содержат ферменты, щёлочи и кислородные отбеливатели, которые без труда расщепляют жир и органику. То, что справляется с пригоревшей едой на тарелках, отлично работает и внутри засорившихся труб.

Как использовать метод

Всё просто: уберите из раковины остатки, слейте воду и бросьте в слив одну-две капсулы. Залейте кипятком, дайте постоять 15 минут, затем ещё раз пролейте горячей водой. Капсула растворится, активные вещества сделают своё дело — и вода снова побежит свободно.

Где это работает лучше всего

Этот трюк — находка именно для кухни, где главные враги труб — жир и еда. Для засоров в ванной, вызванных волосами или зубной пастой, лучше использовать специальные средства или механическую чистку.

Маленький бонус

Если вы регулярно пользуетесь посудомоечной машиной, трубы уже получают порцию ферментов вместе со сливом воды — это помогает им дольше оставаться чистыми. А ещё работает простая профилактика: не сливайте в раковину масло, кофе и крахмалистые продукты, а раз в месяц проливайте слив горячей водой с уксусом и содой.

Уточнения

Раковина — чашеобразное приспособление, которое используется для мытья рук или небольших предметов.

