Гости подумают, что у вас убирается домработница: как обустроить квартиру так, чтобы она всегда выглядела опрятно

Недвижимость

Кажется, что квартиры с картинок из каталогов существуют в параллельной реальности. Но секрет их безупречного вида вовсе не в дорогом ремонте или дизайнерской мебели — вся магия в порядке. И поддерживать его гораздо проще, чем вы думаете.

Маленькая квартира
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Маленькая квартира

Тайна тех, у кого дома всегда чисто, кроется не в домработнице и не в вечных уборках. Просто у каждой вещи есть свой уголок. Если предмет возвращается туда сразу после использования, хаос не успевает образоваться.

Минимализм как спасение

Чем меньше лишних безделушек и сувениров на виду, тем аккуратнее выглядит пространство. Минимализм — это не про пустые стены, а про умение держать на виду только то, что украшает квартиру и радует вас каждый день.

Скрытые "убежища" для мелочей

Закрытые шкафы, корзины, ящики и даже секции в диване работают лучше, чем любые открытые полки. Всё, что обычно создаёт визуальный шум, можно убрать из поля зрения и достать в нужный момент.

Лёгкость и воздух

Светлые оттенки, зеркала и пара растений творят чудеса: квартира выглядит просторнее и чище. А ощущение воздуха возникает само по себе, как только вокруг становится меньше загромождённых поверхностей.

Избавьтесь от лишнего

Ненужные вещи не обязательно выбрасывать. Их можно продать, отдать или подарить. Настоящая лёгкость приходит тогда, когда дом перестаёт быть складом случайных мелочей.

Правило одного движения

Главный принцип прост: вещь должна возвращаться на своё место одним движением. Это и есть основа квартиры, которая всегда выглядит аккуратно — даже если вы убирались в последний раз неделю назад.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
