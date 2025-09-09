Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Северные моря породили монстра: медуза-гигант превращает океан в ловушку
Абрикосы гибнут быстрее от секатора, чем от морозов: ошибки обрезки, которые лишают урожая
Почему эта кукуруза исчезает со стола первой — ответ кроется в одном ингредиенте
Кудрявый метод становится мейнстримом 2025: простые шаги дома вытесняют утюжки и сложные салонные ритуалы
Мышцы знают больше, чем кажется: от чего на самом деле зависит сила и как её развивать
Майонез покидает тарелки россиян: диета или новый тренд
Плазма выходит на охоту за мусором: новая технология обещает очистить орбиту
Один час стоит 24 минут сна: гаджеты перед сном влияют сильнее, чем кажется
От Евровидения до ВИА Суперстар: в чём секрет феномена ансамбля Бурановские бабушки

Холодильник в плену льда — катастрофа, которую можно предотвратить: безопасный способ разморозки

4:05
Недвижимость

Наледь внутри холодильника — это не только раздражающая мелочь, но и сигнал о том, что технике требуется внимание. Лёд отнимает место для хранения, повышает нагрузку на компрессор и в итоге увеличивает счета за электричество. Чтобы понять, как с этим бороться, важно разобраться, откуда берётся изморозь и что делать, если она уже появилась.

Разморозка холодильника
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Разморозка холодильника

Основные причины образования льда

Неплотное закрытие дверцы

Самая распространённая проблема — изношенный или загрязнённый уплотнитель. Через щели проникает тёплый воздух, который оседает конденсатом и замерзает. Иногда достаточно протереть резинку или заменить её, чтобы избавиться от наледи.

Частые открытия холодильника

Каждый раз, когда дверца открыта, внутрь устремляется поток тёплого воздуха. Чем жарче в помещении, тем быстрее внутри появляется конденсат, который сразу превращается в лёд.

Горячие продукты на полках

Поставленный в камеру суп или только что испечённый пирог испаряют влагу. Она оседает на стенках и кристаллизуется, образуя снежную "шубу". Продукты нужно охлаждать до комнатной температуры перед тем, как убирать их в холодильник.

Слишком низкая температура

Некоторые пользователи, опасаясь за сохранность продуктов, выставляют минимальные значения. В результате влага замерзает быстрее, чем успевает стекать в дренаж. Оптимум: +3…+5 °C в холодильном отсеке и около -18 °C в морозильном.

Засор дренажного отверстия

Конденсат должен стекать через специальное отверстие, но оно легко забивается остатками еды или пылью. Тогда вода скапливается внутри и замерзает.

Неисправный термостат

Поломка датчика температуры приводит к тому, что компрессор работает дольше, чем нужно. Камера охлаждается сильнее, и лёд появляется гораздо быстрее.

Нарушение циркуляции воздуха

Переполненные полки мешают нормальному движению холодного потока. В местах, где воздух застаивается, быстро образуются ледяные наросты. Стоит оставлять зазоры между продуктами и не перекрывать вентиляционные отверстия.

Сбой системы авторазморозки

В современных моделях предусмотрен автоматический оттай, но при поломке система перестаёт справляться. Тогда наледь накапливается уже через несколько дней работы.

Перепады напряжения

Нестабильная подача электричества приводит к сбоям в работе компрессора и электроники. Холодильник может "переохлаждать", что заканчивается лишним льдом на стенках.

Как безопасно убрать наледь

  1. Перед чисткой нужно отключить прибор от сети.
  2. Вынуть все продукты и подготовить ёмкость или полотенца для сбора воды. Есть два способа: дождаться естественного таяния или ускорить процесс, поставив внутрь миску с тёплой водой. Главное правило — не использовать острые предметы и кипяток: это опасно для техники.
  3. После разморозки внутренние поверхности вымыть мягким моющим средством и вытереть насухо.
  4. Важно проверить и прочистить дренажное отверстие.

Только после этого холодильник можно включать и загружать продуктами.

Профилактика появления льда

  • Следить за состоянием уплотнителя и вовремя менять его.
  • Не держать дверцу открытой дольше, чем нужно.
  • Не ставить внутрь горячие блюда.
  • Регулировать температуру в соответствии с нормой.
  • Раз в несколько месяцев проверять дренажное отверстие.
  • Располагать продукты так, чтобы воздух свободно циркулировал.

Соблюдение этих правил продлит срок службы техники и поможет избежать неожиданных поломок.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Комары бегут прочь: запах, который ломает их систему навигации
Недвижимость
Комары бегут прочь: запах, который ломает их систему навигации
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Ногти теперь пахнут дороже, чем духи: тренд 2025 года свёл с ума индустрию
Красота и стиль
Ногти теперь пахнут дороже, чем духи: тренд 2025 года свёл с ума индустрию
Популярное
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам

Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.

Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Лучший способ очистить кран от накипи: работает быстрее и дешевле магазинных средств
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Последние материалы
Мышцы знают больше, чем кажется: от чего на самом деле зависит сила и как её развивать
Майонез покидает тарелки россиян: диета или новый тренд
Плазма выходит на охоту за мусором: новая технология обещает очистить орбиту
Один час стоит 24 минут сна: гаджеты перед сном влияют сильнее, чем кажется
От Евровидения до ВИА Суперстар: в чём секрет феномена ансамбля Бурановские бабушки
Запах колбасы опаснее турбулентности? Вот какую еду запрещают авиакомпании на борту
Воспитание через традиции — почему кадетский корпус становится судьбой, а не школой
Не просто питомец, а домашний доктор: как кошка чувствует ваши болячки раньше вас
Путорана манит не только красотой: почему чай у водопадов становится вкуснее
Семена чиа запускают тайный механизм роста волос — но лишь в определённое время
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.