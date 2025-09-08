Забудьте о ярких стенах! В 2026-м их признают безвкусными — вот что придёт на смену

Как часто вы меняете цвета в своей квартире? Для тех, кто любит следовать моде, дизайнеры уже подсказали, чего ждать от 2026 года.
Наступающий сезон обещает перемены — вместо кричащих оттенков в интерьеры возвращаются спокойствие, природная гармония и мягкие тона.
Эксперты уверены: тренд нового года — это отказ от ярких и резких красок в пользу приглушённых оттенков леса, воды и земли. Интерьер должен создавать атмосферу умиротворённости и равновесия, словно вы оказались в естественной среде.
Одно из ключевых направлений — зелёные оттенки, напоминающие мох под кронами хвойных деревьев или старую патину меди. Они наполняют пространство спокойствием и отлично подходят для спален и гостиных, создавая ощущение баланса и защищённости.
Второе направление вдохновлено водной гладью — от пруда до морского побережья. Голубой с серым или зелёным подтоном передаёт мягкую свежесть, романтичность и умиротворение. Это не насыщенные морские краски, а спокойные полутона, которые создают лёгкую и уютную атмосферу.
Зелёную и голубую палитру дизайнеры предлагают дополнять нейтральными тонами: бежевым, серо-коричневым и кремовым. Яркие жёлтые или красные вставки в этот тренд не вписываются — актуальна только естественная мягкость и элегантность.
Следовать тренду не обязательно с ведром краски в руках. Достаточно добавить новые оттенки в интерьер аксессуарами: пледами, подушками, керамикой, рамками для фото. В сочетании с деревом, камнем и льном они придадут пространству современный вид и ощущение настоящего оазиса.
Уточнения
Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.