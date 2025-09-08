Лучшее домашнее средство для уборки: этот простой микс заменит дорогую бытовую химию

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Обычные бытовые средства могут стать настоящим спасением, если знать правильные комбинации. Эксперты уверяют: смесь перекиси водорода и жидкого моющего средства — один из самых действенных способов для дезинфекции и удаления стойких загрязнений.

Фото: freepik.com is licensed under public domain
Почему это работает?

  • Перекись водорода обладает отбеливающим и антисептическим эффектом, легко справляется с пятнами и бактериями.
  • Жидкое мыло действует как обезжириватель, растворяя грязь и жир.

Вместе они образуют универсальное средство, которое можно использовать на разных поверхностях дома.

3 практичных трюка с перекисью водорода

1. Пятна от дезодоранта

  • 2 ст. ложки перекиси водорода;
  • 1 ст. ложка жидкого мыла.

Нанесите смесь на пятно, оставьте на 15 минут и постирайте вещь как обычно.

2. Дезинфекция полов и ванных комнат

  • &frac12 стакана перекиси;
  • &frac14 стакана моющего средства;
    чашка воды.

Перелейте в распылитель, обработайте полы, раковины и плитку, оставьте на 2 минуты, затем протрите и смойте водой.

3. Очистка разделочной доски

  • нанесите немного средства для мытья посуды;
  • накройте доску кухонной бумагой;
  • полейте сверху перекисью;
  • оставьте на 15 минут, после чего смойте водой.

Важные предостережения

  • Никогда не смешивайте перекись с отбеливателем, аммиаком или другими агрессивными чистящими средствами — это может выделять опасные газы.
  • Используйте перчатки и маску, чтобы защитить кожу и дыхательные пути.
  • Будьте осторожны с тканями: перекись способна обесцветить материал.

Уточнения

Перокси́д водоро́да (пе́рекись водоро́да, химическая формула — H2O2) — неорганическое химическое соединение водорода и кислорода, являющееся простейшим представителем класса пероксидов.

