Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чёрный порошок с кухни остановит слизней и спасёт розы: хитрость, о которой мало кто знает
Поднялись по лестнице — и уже сожгли обед: простой трюк, который заменяет фитнес
Европа не выдержит: вот почему отказ от российской нефти и газа нереален
Гены лошадей раскрывают тайну: как дикие животные стали послушными спутниками людей
Кремль в Казани — не музей, а портал во времени: почему туристы возвращаются сюда снова и снова
Крепость Кевенли показала скрытую роль в снабжении столицы: археологи нашли следы продвинутого учета
Продажи упали, цены обрушились: вот почему Haval всё равно остаётся в лидерах
Дважды в черном списке: за что Клаву Коку внесли в украинскую базу Миротворца*
Блокировка карты: как невинные переводы превращаются в финансовый кошмар

Свет и блеск против тесноты: как визуально расширить узкий коридор

3:55
Недвижимость

Узкий коридор часто становится проблемной зоной в квартире. Он кажется тесным, вытянутым и неуютным. Но с помощью несложных приёмов можно визуально расширить пространство, сделать его светлее и приятнее для глаз. Важно правильно подобрать отделку, мебель и декор, чтобы пространство работало на вас.

Узкий коридор
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Узкий коридор

Светлые оттенки на стенах

Тёмные краски и обои делают коридор ещё более узким и замкнутым. А вот светлые цвета — белый, кремовый, светло-серый, пастельные тона — добавляют воздуха и визуально "раздвигают" стены. Глянцевая краска или плитка с легким блеском усиливают этот эффект, отражая свет.

Если не нравится однотонность, стоит выбрать обои с ненавязчивым узором или тонкой вертикальной полоской — они добавят динамики, но не перегрузят интерьер.

Зеркала как главный инструмент

Зеркало — самый простой и проверенный способ расширить узкое пространство. Его можно повесить на стену, установить шкаф-купе с зеркальными фасадами или даже использовать декоративные панели от пола до потолка. Отражение комнаты или источника света в зеркале создаст иллюзию глубины и сделает коридор заметно шире.

Минимум мебели и больше воздуха

Коридор не стоит перегружать шкафами, комодами или тумбами. Любая лишняя деталь сразу "съедает" пространство. Лучше ограничиться узкой консолью, настенными полками или пегбордом. Крючки для одежды заменят громоздкую вешалку, а встроенный шкаф в тон стен с прозрачными или зеркальными дверцами поможет сохранить ощущение простора.

Глянец и отражения

Глянцевые поверхности делают интерьер более лёгким. Это может быть плитка на полу, панели на стенах, натяжной потолок с легким блеском или мебель с сияющими фасадами. Все эти элементы усиливают освещенность и визуально "раздвигают" стены. Особенно актуально это для квартир с небольшим количеством естественного света.

Ковер, который работает на вас

Уют коридору придает ковровая дорожка, но её нужно подбирать с умом. Длинные горизонтальные или диагональные полосы визуально расширяют пространство, так же как вытянутые геометрические узоры.

А вот крупный рисунок или поперечные полосы только подчеркнут узость. Если коридор очень тесный, от ковра лучше отказаться вовсе — лишний текстиль утяжелит восприятие.

Фокус-точка для отвлечения внимания

Иногда стоит не бороться с недостатками, а отвлечь от них внимание. Например, в конце длинного коридора можно повесить яркий постер, разместить картину, декоративный светильник или выделить участок стены фотообоями. Такой акцентный элемент станет зрительным "якорем" и переключит внимание на себя, а не на длину и узость пространства.

Лепнина и молдинги

Если стены кажутся пустыми и неинтересными, хороший способ оживить их — лепной декор. Небольшие молдинги не занимают места, но создают ритм и визуальные фрагменты. Вертикальные элементы дополнительно "поднимают" потолок, а горизонтальные могут слегка расширить пространство. Такой приём помогает избежать монотонности и добавить изюминку.

Освещение и игра света

Правильный свет — ещё один способ сделать узкий коридор просторнее. Встроенные светильники, бра, подсветка зеркал и мебели создают объем и убирают ощущение тоннеля. Тёплый равномерный свет сделает интерьер более уютным, а направленный — подчеркнёт нужные детали.

Уточнения

Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Недвижимость
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Домашние животные
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Экономика и бизнес
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Популярное
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву

Узнайте о 10 самых ядовитых змеях мира, их смертоносных ядах и опасностях, которые они представляют для человека. Будьте на чеку.

Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Лучший способ очистить кран от накипи: работает быстрее и дешевле магазинных средств
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Последние материалы
Крепость Кевенли показала скрытую роль в снабжении столицы: археологи нашли следы продвинутого учета
Продажи упали, цены обрушились: вот почему Haval всё равно остаётся в лидерах
Дважды в черном списке: за что Клаву Коку внесли в украинскую базу Миротворца*
Свет и блеск против тесноты: как визуально расширить узкий коридор
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
Блокировка карты: как невинные переводы превращаются в финансовый кошмар
Когда прямоугольник оказался сексуальнее овала: главный аксессуар сезона уже у модниц на сгибе руки
Золото, которое выбрасывают в мусор: чайные пакетики превращаются в оружие для урожая
Этот обед за 25 минут изменит ваше представление о домашней кухне
6000 лет ужаса под землёй: археологи нашли яму, где воины калечили врагов ради триумфа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.