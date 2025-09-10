Забудьте об уборке на месяц: раскроем секрет профессиональных клинеров

Как профессиональным клинерам удается поддерживать идеальную чистоту в помещениях на протяжении нескольких недель? Оказывается, дело не только в тщательной уборке, но и в особых средствах с пролонгированным действием и строгой методике. Эксперт индустрии поделилась ключевыми секретами.
Основатель агрегатора клининговых услуг SweepMe Мария Нагибова объяснила, что главный секрет долговременной чистоты — использование профессиональной химии, которая создает невидимый защитный барьер на поверхностях.
В отличие от бытовых средств, профессиональные составы работают на перспективу.
"Клинер не просто моет поверхности, а создает на них защитный микрослой, замедляющий оседание пыли и грязи на недели вперед. Например, специальные полироли для мебели и антистатические спреи для техники не просто очищают, но и активно отталкивают новую пыль", — пояснила Мария Нагибова.
Важнейший инструмент в арсенале профессионала — мощный пылесос с HEPA-фильтром.
Эксперт выделила два ключевых принципа профессионального клининга:
Таким образом, долгосрочный результат достигается за счет сочетания профессиональных средств, advanced-техники и строгой системы работы, которую обыватели часто недооценивают.
Уточнения
Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
