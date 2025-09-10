Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жизнь во Вселенной уже не кажется фантастикой: найден первый реальный след
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать
Готовим пасту, которая выглядит дорого, но стоит копейки: рецепт с лисичками и сливками
45 000 км по Андам: как инки построили самую длинную горную дорогу в истории
Секрет долголетия на тарелке: простые продукты, которые делают чудеса — а стоят копейки
Миска у стены превращает кошку в беззащитную мишень: древний инстинкт не даёт ей спокойно попить
Требовали огромную сумму: Мария Погребняк стала жертвой аферистов, и вот детали их хитрой схемы
Индийский молоток против русского слова: мигрантов на стройках станет больше

Забудьте об уборке на месяц: раскроем секрет профессиональных клинеров

2:31
Недвижимость

Как профессиональным клинерам удается поддерживать идеальную чистоту в помещениях на протяжении нескольких недель? Оказывается, дело не только в тщательной уборке, но и в особых средствах с пролонгированным действием и строгой методике. Эксперт индустрии поделилась ключевыми секретами.

Уборка в квартире
Фото: Designed by Freepik by master1305 is licensed under Public domian
Уборка в квартире

Основатель агрегатора клининговых услуг SweepMe Мария Нагибова объяснила, что главный секрет долговременной чистоты — использование профессиональной химии, которая создает невидимый защитный барьер на поверхностях.

Секрет №1: "Умная" химия с пролонгированным действием

В отличие от бытовых средств, профессиональные составы работают на перспективу.

"Клинер не просто моет поверхности, а создает на них защитный микрослой, замедляющий оседание пыли и грязи на недели вперед. Например, специальные полироли для мебели и антистатические спреи для техники не просто очищают, но и активно отталкивают новую пыль", — пояснила Мария Нагибова.

Секрет №2: Техника, которая не поднимает пыль

Важнейший инструмент в арсенале профессионала — мощный пылесос с HEPA-фильтром.

  • Обычная уборка: частицы пыли просто поднимаются в воздух и через час оседают обратно на поверхности.
  • Профессиональная уборка: HEPA-фильтры задерживают до 99% микрочастиц, включая аллергены, предотвращая их циркуляцию в воздухе. Это фундаментально решает проблему быстрого повторного загрязнения, утверждает Газета.Ru.

Секрет №3: Безупречная методика и внимание к деталям

Эксперт выделила два ключевых принципа профессионального клининга:

  1. Четкий алгоритм: Клинеры всегда движутся "сверху вниз" (начиная с люстр и верхних полок) и "от дальнего угла к выходу". Это исключает риск повторного загрязнения уже вымытых зон.
  2. Фокус на "магнитах грязи": Профессионалы уделяют особое внимание тем местам, которые часто упускаются при домашней уборке: верхушки дверных косяков, вентиляционные решетки, выключатели и дверные ручки. Убрав источник пыли в этих точках, они обеспечивают чистоту во всем помещении надолго.

Таким образом, долгосрочный результат достигается за счет сочетания профессиональных средств, advanced-техники и строгой системы работы, которую обыватели часто недооценивают.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Садоводство, цветоводство
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Домашние животные
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Популярное
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной

Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.

Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Три гигантских экскаватора: как они изменили мир землеройных машин Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
Последние материалы
Секрет долголетия на тарелке: простые продукты, которые делают чудеса — а стоят копейки
Миска у стены превращает кошку в беззащитную мишень: древний инстинкт не даёт ей спокойно попить
Требовали огромную сумму: Мария Погребняк стала жертвой аферистов, и вот детали их хитрой схемы
Индийский молоток против русского слова: мигрантов на стройках станет больше
Будет ли газовый шок? В Казахстане планируют массовый перевод транспорта на метан
Коротко, асимметрично, с хитростью: топ-3 прически, которые визуально делают лицо стройнее
Россияне рискуют лишиться участков: вот за что теперь изымают землю
Секреты инвазивных видов: учёные нашли общие черты у самых агрессивных растений
Трюк с капустой, о котором соседям не расскажешь: свежесть до весны гарантирована
Мир сюрреализма: 10 странных мест, куда стоит поехать хоть раз в жизни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.