Не дайте кухне сгореть: 3 коварных бытовых прибора, о которых вы не подозреваете

"Выключена ли плита? А как же утюг?" — такие мысли часто возникают у людей, когда они выходят из дома, запирая входную дверь. Они предпочитают возвращаться несколько раз, чтобы убедиться в этом. Но помимо обсессивно-компульсивного расстройства, многие из нас уверены, что бытовые приборы не станут причиной катастрофы — надеемся, что так и есть.
Тостер
Если вы тоже часто испытываете сомнения по поводу того, что всё выключено из розетки, это может быть связано с обсессивно-компульсивным расстройством. Однако важно помнить, что некоторые бытовые приборы могут потреблять электроэнергию даже в режиме ожидания. Эксперты по бытовой технике и электричеству рекомендуют обращать внимание на устройства, которые следует автоматически отключать от розетки после каждого использования.
Опасность фантомного потребления энергии
Подключение устройств к электросети может привести к их непреднамеренному потреблению энергии в режиме ожидания. Это явление называется фантомным потреблением энергии. Некоторые устройства, такие как зарядные устройства и телевизоры, рассчитаны на режим ожидания, но другие, например, тостеры и настольные лампы, могут быть к нему не готовы.
Три самых опасных прибора
Тостер: подвержен риску короткого замыкания из-за остатков воды или пригоревшего хлеба.
Чайник: может перегреться и стать причиной пожара, если оставить его включённым без присмотра.
Электрическая кофеварка: нагревательный элемент может накапливать остаточное тепло, что может привести к возгоранию.
Рекомендации экспертов по безопасности
Отключение бытовой техники от сети: перед выходом из дома и на ночь обязательно отключайте все электроприборы от розетки.
Регулярная проверка розеток и кабелей: проверяйте розетки и кабели на наличие повреждений и перегрева.
Избегайте перегрузки розеток: не подключайте к одной розетке слишком много устройств.
Используйте умный удлинитель с выключателем: такой удлинитель позволяет одновременно отключать несколько приборов одним нажатием кнопки.
Проверяйте три самых опасных источника опасности: тостер, чайник и электрическую кофеварку перед каждым выходом из дома.
Держите электроприборы в сухом месте: особенно это касается тостеров и чайников, чтобы избежать короткого замыкания.
Не оставляйте включёнными устройства на длительное время: даже если они находятся в режиме ожидания, это может привести к их износу и повышенному энергопотреблению.
Используйте оригинальные зарядные устройства: подделки могут быть небезопасны и вызывать перегрев.
Установите детекторы дыма и угарного газа: это поможет своевременно обнаружить возгорание и предотвратить катастрофу.
Соблюдайте правила эксплуатации: внимательно читайте инструкции по использованию бытовой техники и следуйте рекомендациям производителя, советует iglanc.cz.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете значительно повысить безопасность своего дома и продлить срок службы вашей бытовой техники.
Уточнения
То́стер (англ. toaster) — устройство с питанием от электросети, предназначенное для быстрого поджаривания плоских кусков хлеба (тостов).
