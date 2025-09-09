Строительная пыль проникает глубже, чем кажется: как справиться с хаосом после ремонта

После ремонта квартира или дом преображаются, но вместе с обновленным интерьером жильцы получают ещё одну задачу — борьбу с пылью, мусором и следами стройматериалов. Просто уборкой здесь не обойтись: понадобится чёткий план, подходящие средства и терпение.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уборка после ремонта
Почему уборка после ремонта требует особого подхода
Мелкодисперсная строительная пыль отличается от бытовой — она проникает в вентиляцию, оседает в текстиле, проникает в розетки и даже в щели мебели. Протереть её обычной тряпкой не получится: частицы легко поднимаются в воздух и разносятся по всей квартире.
Не меньше хлопот доставляют пятна от краски, клея или монтажной пены. Удалить их бытовыми средствами сложно, а неправильный выбор химии может привести к повреждению покрытия. К этому добавляется необходимость вывоза мусора: остатки плитки, гипсокартона или линолеума в обычные контейнеры выбросить нельзя.
Подготовка перед началом уборки
Чтобы уборка не превратилась в бесконечный процесс, важно заранее подготовиться: