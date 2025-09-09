Строительная пыль проникает глубже, чем кажется: как справиться с хаосом после ремонта

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

После ремонта квартира или дом преображаются, но вместе с обновленным интерьером жильцы получают ещё одну задачу — борьбу с пылью, мусором и следами стройматериалов. Просто уборкой здесь не обойтись: понадобится чёткий план, подходящие средства и терпение.

Уборка после ремонта
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уборка после ремонта

Почему уборка после ремонта требует особого подхода

Мелкодисперсная строительная пыль отличается от бытовой — она проникает в вентиляцию, оседает в текстиле, проникает в розетки и даже в щели мебели. Протереть её обычной тряпкой не получится: частицы легко поднимаются в воздух и разносятся по всей квартире.

Не меньше хлопот доставляют пятна от краски, клея или монтажной пены. Удалить их бытовыми средствами сложно, а неправильный выбор химии может привести к повреждению покрытия. К этому добавляется необходимость вывоза мусора: остатки плитки, гипсокартона или линолеума в обычные контейнеры выбросить нельзя.

Подготовка перед началом уборки

Чтобы уборка не превратилась в бесконечный процесс, важно заранее подготовиться:

  • защитите чистые комнаты — закройте двери, вентиляцию, накройте мебель пленкой;
  • слегка увлажните воздух распылителем, чтобы пыль быстрее оседала;
  • подберите моющие составы с учётом поверхности: дерево, стекло или плитка требуют разных средств.

Шаг 1. Сбор и вывоз крупного мусора

Первым делом убирают остатки стройматериалов.

  • Соберите обрезки гипсокартона, плитку, панели.
  • Сложите отходы в плотные мешки.
  • Опасные материалы вроде стекла и металла сложите отдельно.
  • При большом объеме отходов вызовите специализированный сервис.

Шаг 2. Борьба со строительной пылью

Удаление пыли проводится в несколько этапов.

  • Используйте строительный пылесос с фильтром тонкой очистки.
  • Протирайте поверхности влажными салфетками из микрофибры.
  • Обязательно проветривайте помещения.
  • Не забудьте очистить вентиляцию и кондиционеры.
  • Часто пыль оседает повторно — будьте готовы повторить уборку через несколько дней.

Шаг 3. Очистка следов стройматериалов

Для разных загрязнений нужны свои подходы.

  • Краску убирают растворителями или специальными средствами.
  • Клей и монтажную пену — спиртовыми растворами или аккуратным соскобом шпателем.
  • Цементные следы на плитке удаляют уксусным раствором или средствами для керамики.
  • Работая с химией, обязательно используйте перчатки и респиратор, а также держите окна открытыми.

Шаг 4. Устранение запахов

После ремонта часто остается специфический запах. Самые действенные методы:

  • проветривание со сквозняком;
  • ёмкости с содой, активированным углем или кофе;
  • протирание поверхностей уксусом или лимонным соком.

Шаг 5. Мытье окон и зеркал

Стеклянные поверхности особенно заметно страдают во время ремонта. Чтобы вернуть им блеск:

  • сначала уберите грубые загрязнения мягкой губкой;
  • нанесите средство для стёкол;
  • очистите углы ватными палочками или зубной щёткой;
  • отполируйте стёкла сухой микрофиброй.

Почему стоит подумать о профессиональном клининге

Если времени мало, а результат нужен идеальный, клининговые компании справятся быстрее. Их преимущества:

  • мощная техника — строительные пылесосы и пароочистители;
  • профессиональная химия для любых поверхностей;
  • экономия сил и времени;
  • гарантия аккуратного результата без риска испортить отделку.

Уточнения

Микроволокно или микрофибра (англ. microfibre или microfiber) — ткань, произведённая из волокон полиэфира, также может состоять из волокон полиамида и других полимеров.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
