Паровой очиститель ускоряет рост грибка: чем реально убрать плесень

Паровой очиститель часто представляют как "чудо-оружие": струя горячего пара убивает до 99,9% бактерий и помогает справиться с налётом, известковыми пятнами и даже с видимыми следами плесени в ванной или на кухне. Кажется, что после обработки поверхность сияет чистотой и опасность позади. Но так ли это?

Удаление плесени пароочистителем
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Удаление плесени пароочистителем

В чём подвох

Главная проблема в том, что плесень живёт не только на поверхности. Споры уходят глубже — в поры плитки, в швы и штукатурку. Пар очищает внешний слой, создавая иллюзию победы, но внутри колония остаётся. Более того, высокая влажность, которая образуется после обработки, может дать грибку новый толчок к росту.

Почему плесень возвращается

Даже мощный пар не способен разрушить споры, спрятанные в толще стены. Они активируются снова, как только условия становятся благоприятными. Именно поэтому через несколько дней или недель на тех же местах появляются новые чёрные точки.

Когда пар работает

Использовать пар можно лишь как временную меру:

  • для плитки и стеклянных поверхностей;
  • при лёгком налёте на швах или в душевой кабине;
  • как подготовку перед обработкой средствами против плесени.

Что действительно помогает

Чтобы избавиться от плесени, нужно устранить её причины:

  • убрать излишнюю влажность и конденсат;
  • наладить вентиляцию;
  • обработать поверхности специализированными средствами;
  • при серьёзных повреждениях — заменить штукатурку или отделку.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
