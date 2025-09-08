Тараканы идут: как одна щель превращается в пропуск для армии насекомых

Если в доме появляются тараканы, значит, где-то есть незаметный проход. Эти насекомые легко протискиваются в мельчайшие щели и могут обосноваться там, где их меньше всего ждут. Чтобы остановить нашествие, важно знать точки входа и вовремя перекрыть им доступ.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тараканы на кухне
Где искать "ворота" для тараканов
Чаще всего тараканы используют:
щели под дверью — особенно если между полом и полотном остаётся зазор;
трещины в стенах и полах — маленькие дыры в штукатурке и стыках становятся отличным входом;
канализацию и сливные отверстия — трубы и стоки служат настоящими "магистралями" для блата;
отверстия под кабели и кондиционеры — неплотно заделанные проходы для проводки;
коробки и упаковки — насекомые могут попасть в дом вместе с продуктами или бытовой техникой;
пространство за плинтусами и мебелью — отличные укрытия и ночные маршруты для поиска еды.
Почему важна герметизация
Закрыть доступ можно разными способами: установить уплотнители под двери, заделать трещины силиконом, поставить сетки на слив, использовать заглушки для кабельных отверстий. Даже мелкие отверстия нельзя оставлять без внимания — именно они часто становятся главными источниками проблемы.
Какие зоны в доме самые уязвимые
Кухня — остатки пищи и влага у мойки привлекают тараканов сильнее всего.
Ванная — трубы, сливы и высокая влажность создают для них идеальные условия.
Кладовка и гараж — тёмные и редко убираемые помещения с доступом к улице.
Спальня и гостиная — даже здесь тараканы могут прятаться за шкафами или под плинтусами.
Простые правила для защиты дома
поддерживать чистоту и не оставлять еду открытой;
хранить продукты в контейнерах с плотной крышкой;
убирать крошки и выносить мусор ежедневно;
следить за трубами и устранять протечки;
проветривать и снижать влажность.
Если тараканы уже обосновались и простая профилактика не помогает, стоит доверить дело профессионалам. Только комплексная обработка поможет избавиться от незваных гостей надолго.
Уточнения
Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera).
Ежедневно: 24 истории о твоем домеПодпишитесь, чтобы не пропустить важное