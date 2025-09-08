Тараканы идут: как одна щель превращается в пропуск для армии насекомых

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Если в доме появляются тараканы, значит, где-то есть незаметный проход. Эти насекомые легко протискиваются в мельчайшие щели и могут обосноваться там, где их меньше всего ждут. Чтобы остановить нашествие, важно знать точки входа и вовремя перекрыть им доступ.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Где искать "ворота" для тараканов

Чаще всего тараканы используют:

  • щели под дверью — особенно если между полом и полотном остаётся зазор;
  • трещины в стенах и полах — маленькие дыры в штукатурке и стыках становятся отличным входом;
  • канализацию и сливные отверстия — трубы и стоки служат настоящими "магистралями" для блата;
  • отверстия под кабели и кондиционеры — неплотно заделанные проходы для проводки;
  • коробки и упаковки — насекомые могут попасть в дом вместе с продуктами или бытовой техникой;
  • пространство за плинтусами и мебелью — отличные укрытия и ночные маршруты для поиска еды.

Почему важна герметизация

Закрыть доступ можно разными способами: установить уплотнители под двери, заделать трещины силиконом, поставить сетки на слив, использовать заглушки для кабельных отверстий. Даже мелкие отверстия нельзя оставлять без внимания — именно они часто становятся главными источниками проблемы.

Какие зоны в доме самые уязвимые

  • Кухня — остатки пищи и влага у мойки привлекают тараканов сильнее всего.
  • Ванная — трубы, сливы и высокая влажность создают для них идеальные условия.
  • Кладовка и гараж — тёмные и редко убираемые помещения с доступом к улице.
  • Спальня и гостиная — даже здесь тараканы могут прятаться за шкафами или под плинтусами.

Простые правила для защиты дома

  • поддерживать чистоту и не оставлять еду открытой;
  • хранить продукты в контейнерах с плотной крышкой;
  • убирать крошки и выносить мусор ежедневно;
  • следить за трубами и устранять протечки;
  • проветривать и снижать влажность.

Если тараканы уже обосновались и простая профилактика не помогает, стоит доверить дело профессионалам. Только комплексная обработка поможет избавиться от незваных гостей надолго.

Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera).

