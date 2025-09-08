Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Незаметный яд для тканей: куда на самом деле нужно добавлять кондиционер при стирке

Казалось бы, что может быть проще: открыл дверцу машинки, плеснул немного кондиционера прямо в барабан — и готово. Но эта привычка, распространённая у многих хозяек, на самом деле может испортить вещи и даже вывести из строя саму технику.

Кондиционер для белья возле стиральной машины
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кондиционер для белья возле стиральной машины

Почему нельзя лить в барабан

Неравномерное распределение

Кондиционер попадает только на часть вещей, из-за чего одни ткани перенасыщены, а другие остаются без ухода.

Риски для тканей

На одежде могут появляться пятна и липкие следы, особенно на деликатных материалах вроде льна, хлопка или шерсти.

Проблемы с машинкой

Кондиционер без разбавления оседает в барабане и трубках, со временем вызывая засоры, запахи и снижение эффективности стирки.

Потеря эффекта

При добавлении в начале цикла кондиционер просто смывается водой, не успев сработать.

Как правильно использовать кондиционер

Производители машинок продумали всё за нас: у каждой есть отдельный отсек для кондиционера (часто со значком цветка). В нужный момент техника сама подаст средство — именно тогда, когда оно действительно необходимо, в последнем цикле полоскания.

Правильное использование даёт сразу несколько бонусов:

  • средство распределяется равномерно;
  • расходуется экономно;
  • вещи остаются мягкими и свежими без лишних пятен;
  • машинка служит дольше.

Когда кондиционер вреден

Не все ткани любят подобный уход. От кондиционера страдают:

  • кашемир и тонкая шерсть — теряют форму;
  • микрофибра и спортивные ткани — перестают "дышать";
  • пуховые изделия — лишаются лёгкости;
  • полотенца — хуже впитывают влагу.

Советы для идеального результата

  • не перебарщивайте с дозировкой;
  • следите за чистотой отсека;
  • выбирайте правильные режимы стирки;
  • для экологичных решений можно использовать лимонную кислоту или уксус (с осторожностью).

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
