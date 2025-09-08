Незаметный яд для тканей: куда на самом деле нужно добавлять кондиционер при стирке

Казалось бы, что может быть проще: открыл дверцу машинки, плеснул немного кондиционера прямо в барабан — и готово. Но эта привычка, распространённая у многих хозяек, на самом деле может испортить вещи и даже вывести из строя саму технику.
Кондиционер попадает только на часть вещей, из-за чего одни ткани перенасыщены, а другие остаются без ухода.
На одежде могут появляться пятна и липкие следы, особенно на деликатных материалах вроде льна, хлопка или шерсти.
Кондиционер без разбавления оседает в барабане и трубках, со временем вызывая засоры, запахи и снижение эффективности стирки.
При добавлении в начале цикла кондиционер просто смывается водой, не успев сработать.
Производители машинок продумали всё за нас: у каждой есть отдельный отсек для кондиционера (часто со значком цветка). В нужный момент техника сама подаст средство — именно тогда, когда оно действительно необходимо, в последнем цикле полоскания.
Правильное использование даёт сразу несколько бонусов:
Не все ткани любят подобный уход. От кондиционера страдают:
Уточнения
Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.
