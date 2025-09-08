Дешёвое жильё или золотая клетка: чем удивляют апартаменты в бывших цехах

Хотите своё жильё без неподъёмной ипотеки? Всё больше новосибирцев находят выход в апартаментах, которые появляются на месте бывших заводов. Такой формат оказывается не только доступнее, но и в ряде случаев выгоднее общежитской комнаты.
Главное преимущество таких проектов — стартовая стоимость. Студия в реконструированном здании обходится дешевле обычной квартиры с теми же параметрами. Для многих это шанс обзавестись реальным жильём, не ограничиваясь "четырьмя стенами" в коммуналке или общежитии.
Многие девелоперы сразу предлагают готовые решения для сдачи апартаментов в аренду. Новому владельцу не нужно думать о ремонте или арендаторах — договор с управляющей компанией позволяет просто получать ежемесячные выплаты. Для тех, кто ищет пассивный доход, это может стать весомым аргументом.
Однако у апартаментов есть особенности. Нежилой статус помещений означает повышенные тарифы на коммунальные услуги. Правда, при небольшой площади разница не так заметна. Куда более важный момент — налоги. При продаже апартаментов налог на прибыль придётся заплатить в любом случае, даже если жильё находилось в собственности долгие годы. В отличие от квартиры освободиться от этого обязательства не получится, сообщает Om1 Новосибирск.
Уточнения
Апарта́ме́нт (фр. appartement — квартира, от итал. appartamento — отдельное помещение) — комната или отдельное помещение в доме (квартира).
