Кухонные стулья без страха пятен: ткань, которая переживёт кожу и сохранит мебель как новую

2:24
Недвижимость

Многие до сих пор уверены: стулья с тканевой обивкой — красивый, но абсолютно непрактичный вариант. В воображении сразу возникают пятна от кофе, царапины от когтей домашних животных или следы детских фломастеров. В результате покупатели предпочитают более скучные, но, как им кажется, "надёжные" модели. Однако дизайнеры уверяют: миф о непрочности текстиля давно устарел.

Стулья в интерьере
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стулья в интерьере

Что скрывается за словом практичность

Секрет долговечности кроется не в полном отказе от текстиля, а в грамотном выборе материала. Сегодня существуют ткани, специально разработанные для мест с высокой проходимостью — ресторанов, офисов, гостиниц. Их отличает высокая устойчивость к истиранию, способность выдерживать регулярные чистки и сохранение цвета на протяжении многих лет.

Современные технологии защиты

Производители предлагают ткани с водо- и грязеотталкивающими пропитками, которые не дают жидкостям проникнуть в структуру волокон. Даже пролитое вино или кофе можно легко удалить без следа. В некоторых коллекциях встречаются материалы с антивандальными свойствами, которые защищают поверхность от царапин и зацепок.

Как выбрать долговечную обивку

Перед покупкой важно уточнить у продавца характеристики ткани. На что стоит обратить внимание:

  • наличие защитной пропитки;
  • уровень водостойкости;
  • плотность и состав волокон;
  • показатели устойчивости к истиранию по тесту Martindale (для дома желательно от 20 000 циклов и выше).

Где использовать текстильные стулья

Прочные ткани делают мягкую мебель универсальной. Сегодня стулья с текстильной обивкой можно без опаски ставить не только в столовых и гостиных, но и на кухне. Они легко справляются с ежедневными испытаниями, а при правильном уходе сохраняют первоначальный вид десятилетиями.

Практичность и уют без компромиссов

Дизайнеры уверены: стулья в качественной текстильной обивке — это не временное украшение, а выгодное вложение. Современные материалы позволяют совмещать эстетику и практичность, не жертвуя ни одним из этих качеств. Теперь мягкие стулья перестали быть "рискованной покупкой" и стали полноценной частью долговечного интерьера.

Уточнения

Стул - предмет мебели для сидения одного человека, с опорой для спины, с подлокотниками или без них.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
