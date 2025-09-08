Ржавчина исчезнет за 20 минут: хозяйки нашли простое средство для чистой ванны

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:42
Недвижимость

Чистая и блестящая ванна — это лицо любой квартира. Но со временем даже самая аккуратная хозяйка сталкивается с неприятными пятнами ржавчины и известкового налёта. Эти следы портят внешний вид, создают ощущение запущенности и даже влияют на долговечность самой ванны.

Уборка ванной
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Уборка ванной

К счастью, решение простое — всего три натуральных средства, которые есть на каждой кухне, помогут вернуть ванне безупречный вид.

Почему появляется ржавчина

Влага, химические примеси из косметики и бытовой химии, а также небольшие царапины на поверхности делают ванну уязвимой для коррозии. Особенно быстро ржавчина образуется в районе слива, где скапливаются волосы и остатки моющих средств. Чтобы избежать этой проблемы, важно не только регулярно чистить ванну, но и проветривать комнату после купания.

Уксус и соль — мощный дуэт против ржавчины

Самое простое средство — раствор из 200 мл уксуса и 4 чайных ложек соли. Смесь наносят на пятна ржавчины с помощью пульверизатора и оставляют на 20 минут. После повторного распыления достаточно пройтись мягкой губкой — и ванна снова сияет чистотой.

Пищевая сода против налёта

Сода известна своей лёгкой абразивной структурой и способностью растворять загрязнения. Нужно смешать её с водой до пастообразной массы и нанести на ржавчину. Если сверху сбрызнуть тёплым уксусом, получится реакция, которая разъест даже стойкие пятна. Через 15-20 минут поверхность легко очищается губкой.

Уточнения

Ржа́вчина (устар. «ржа») — общий термин для определения оксидов железа. В разговорной речи это слово применяется к красным оксидам, образующимся в процессе реакции железа с кислородом в присутствии воды или влажного воздуха.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
