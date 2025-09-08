Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тень великой яблони: найдены артефакты из дома матери Ньютона
Ржавчина исчезнет за 20 минут: хозяйки нашли простое средство для чистой ванны
Вместо компота — компост: яблоки гниют на деревьях, но одно опрыскивание спасает плоды
Жизнь в ожидании беды: в какой момент тревога перестаёт быть спутником и становится болезнью
Наталья Бочкарёва удивила ответом о деградации молодёжи: вот какой совет она даёт каждому
Уход за кожей за ушами: неожиданный шаг к идеальной внешности
Арктика без прикрас: где за полярным кругом живут белые медведи и цветут маки
Куриная грудка покорит ваше сердце: раскройте рецепт начинки из ветчины и сыра и предварительного маринования
Российские зимние шины бросили вызов гололёду: 6 моделей нового сезона

Сантехники в шоке: вот зачем опытные хозяйки сыпят соль в унитаз

1:45
Недвижимость

Чистый туалет — визитная карточка любого дома. Но именно здесь чаще всего скапливаются бактерии, образуется известковый налёт и появляются засоры.

Унитаз
Фото: Flickr by Marco Verch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Унитаз

Оказывается, предотвратить все эти неприятности можно простым и доступным средством — обычной поваренной солью.

Почему именно соль?

Соль обладает не только кулинарной ценностью, но и мощными чистящими свойствами. Достаточно насыпать стакан соли в унитаз, оставить на 15 минут и смыть горячей водой. Этот приём помогает устранить лёгкие засоры и освежить сантехнику. Для максимального эффекта соль можно оставить на ночь.

Опытные хозяйки используют соль не только для экстренной чистки, но и для профилактики. Достаточно раз в месяц высыпать ложку соли в унитаз и смыть горячей водой. Такой простой ритуал предотвратит образование отложений и надолго сохранит дренажную систему в чистоте.

Дополнительные помощники

Соль — не единственное средство, которое работает против засоров. Хорошо себя зарекомендовала комбинация пищевой соды и уксуса. Для этого в унитаз насыпают около 0,5 кг соды и заливают литром уксуса. Смесь активно пенится, растворяя отложения и грязь. После ночи "работы" достаточно смыть всё горячей водой.

Засор случается в каждом доме, но гораздо проще его предотвратить. Главное правило — не выбрасывать в унитаз ничего, кроме туалетной бумаги. А регулярная профилактика солью, содой или уксусом поможет избежать лишних расходов на сантехника.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Жир на вытяжке тает сам: трюк, который пугает своей простотой
Недвижимость
Жир на вытяжке тает сам: трюк, который пугает своей простотой
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Домашние животные
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Домашние животные
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Популярное
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням

Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.

В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Утро начинается не с кофе: секрет бодрости и красоты от Клеопатры и голливудских звёзд
Утро начинается не с кофе: секрет бодрости и красоты от Клеопатры и голливудских звёзд
Последние материалы
Уход за кожей за ушами: неожиданный шаг к идеальной внешности
Арктика без прикрас: где за полярным кругом живут белые медведи и цветут маки
Куриная грудка покорит ваше сердце: раскройте рецепт начинки из ветчины и сыра и предварительного маринования
Российские зимние шины бросили вызов гололёду: 6 моделей нового сезона
Испания уничтожила Турцию с шокирующим счётом, превратив матч в шоу тотального превосходства
Жуткая находка океанологов: зубастые наросты на голове рыбы оказались настоящими зубами
Сантехники в шоке: вот зачем опытные хозяйки сыпят соль в унитаз
Код заботы: археологи нашли ключ к древней мудрости о старости
Голливуд замер в ожидании: Селена Гомес без пяти минут жена — где и когда пройдёт свадьба
Маленький красный плод: один овощ способен заменить диету — эффект заметен уже через неделю
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.