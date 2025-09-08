Сантехники в шоке: вот зачем опытные хозяйки сыпят соль в унитаз

Чистый туалет — визитная карточка любого дома. Но именно здесь чаще всего скапливаются бактерии, образуется известковый налёт и появляются засоры.

Оказывается, предотвратить все эти неприятности можно простым и доступным средством — обычной поваренной солью.

Почему именно соль?

Соль обладает не только кулинарной ценностью, но и мощными чистящими свойствами. Достаточно насыпать стакан соли в унитаз, оставить на 15 минут и смыть горячей водой. Этот приём помогает устранить лёгкие засоры и освежить сантехнику. Для максимального эффекта соль можно оставить на ночь.

Опытные хозяйки используют соль не только для экстренной чистки, но и для профилактики. Достаточно раз в месяц высыпать ложку соли в унитаз и смыть горячей водой. Такой простой ритуал предотвратит образование отложений и надолго сохранит дренажную систему в чистоте.

Дополнительные помощники

Соль — не единственное средство, которое работает против засоров. Хорошо себя зарекомендовала комбинация пищевой соды и уксуса. Для этого в унитаз насыпают около 0,5 кг соды и заливают литром уксуса. Смесь активно пенится, растворяя отложения и грязь. После ночи "работы" достаточно смыть всё горячей водой.

Засор случается в каждом доме, но гораздо проще его предотвратить. Главное правило — не выбрасывать в унитаз ничего, кроме туалетной бумаги. А регулярная профилактика солью, содой или уксусом поможет избежать лишних расходов на сантехника.

