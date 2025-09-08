Этот напиток отпугивает комаров лучше любого спрея — и он уже есть у вас дома

Летом комары становятся настоящим испытанием. Стоит лечь спать с открытым окном, как утром кожа покрывается зудящими укусами.
Эти насекомые не только раздражают, но и могут переносить болезни, поэтому вопрос защиты от них всегда актуален.
Неожиданным спасением может стать напиток, который ежедневно есть почти в каждом доме, — кофе. Точнее, не сам напиток, а кофейная гуща. Ее запах действует как естественный репеллент: комары не переносят этот аромат и теряются, не в силах распознать запах человеческого тела. Особенно эффективно работает гуща, если ее немного обжечь — в этом случае запах становится интенсивнее и еще сильнее отпугивает насекомых.
Чтобы приготовить натуральное средство, достаточно собрать кофейную гущу после заваривания и слегка подсушить ее. Затем можно поджечь ее на металлической посуде или оставить обугливаться, пока не появится насыщенный запах. Получившийся ароматный "дымок" создаст защитный барьер и в доме, и на улице. Важно лишь размещать средство в недоступных местах, если у вас есть питомцы, так как употребление гущи животными может быть опасно.
Разложив подгоревшую кофейную гущу в спальне у окна или на террасе, вы создадите надежную защиту от назойливых насекомых. Этот простой и абсолютно доступный способ работает не хуже магазинных репеллентов, а при этом не содержит химии и наполняет дом легким кофейным ароматом.
Уточнения
Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары (лат. Culicidae) — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.
Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.