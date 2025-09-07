Шторы, жалюзи или рольставни: что действительно сделает ваш дом уютным и стильным

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:25
Недвижимость

Выбор правильной системы затенения является ключевым элементом для каждого дома.

Окно
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Окно

Затенение окон не только влияет на количество света, который попадает в помещение, но и способствует общему эстетическому впечатлению от интерьера.

Шторы — мягкость и уют

Шторы остаются самым традиционным решением, которое не теряет актуальности. Их главное преимущество заключается в том, что они способны привнести в интерьер мягкость, подчеркнуть стиль и добавить элегантности. Разнообразие тканей и узоров позволяет легко менять настроение комнаты, а сама ткань дополнительно защищает от жары и шума. Особенно эффектно шторы смотрятся в просторных гостиных и спальнях, а также на больших окнах и французских дверях.

Жалюзи — контроль и минимализм

Современные интерьеры часто выбирают жалюзи, так как они выглядят лаконично и дают возможность идеально регулировать уровень освещения. В отличие от штор, жалюзи создают более строгую атмосферу, их легко вписать в минималистичную или офисную обстановку. Варианты из дерева, металла или пластика открывают широкий выбор для стилистических решений, а простота ухода делает их практичным выбором для тех, кто ценит функциональность.

Рольставни — практичность и технологии

Рольставни сегодня набирают популярность благодаря своей универсальности и современному виду. Они не только обеспечивают качественное затемнение, но и могут быть моторизованными, что делает использование максимально удобным. Особенно востребованы они в спальнях и детских комнатах, где важен полный контроль над светом. Визуально рольставни выглядят компактнее, чем шторы, и подходят даже для небольших помещений, где важна экономия пространства.

Как сделать правильный выбор

Идеальная система затемнения зависит от ваших целей и особенностей интерьера. Тем, кто ценит уют и атмосферность, подойдут шторы. Для любителей современного минимализма оптимальным решением станут жалюзи. Если же на первом месте практичность, технологии и удобство, рольставни станут лучшим вариантом. Главное — учитывать не только внешний вид, но и функциональность: легкость ухода, уровень изоляции и удобство управления.

Уточнения

Што́ры занаве́ски — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.

Жалюзи́ (фр. jalousie — «ревность») — светозащитные устройства, состоящие из вертикальных или горизонтальных пластин, так называемых ламелей. Ламели могут быть неподвижными или поворачиваться вокруг своей оси для регулирования световых и воздушных потоков.

Рольста́вни (англ. roll — рулон, рус. ставни) — разновидность жалюзи, выполненная в виде рулона, двух направляющих и скользящих по ним пластин. Встречаются[где?] также названия рольставни, роллставни, ролеты, роллеты, защитные жалюзи.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
