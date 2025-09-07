Женщина насыпала в посудомойку соду и залила уксус: результат поразил весь интернет

Многие уверены, что если посудомойка моет тарелки, то сама остается чистой. Но это миф: со временем в фильтрах и на стенках скапливаются остатки пищи, жира и моющих средств.

Они становятся причиной неприятного запаха и снижения эффективности прибора.

Уксус и сода вместо химии

Хитрость, потрясшая соцсети: достаточно насыпать немного соды на дно машины, а на верхнюю полку поставить чашку с белым уксусом. Запустите цикл мойки — и результат вас удивит.

Сода нейтрализует запахи и удаляет налет.

Уксус растворяет жир и известковые отложения.

Вместе они работают лучше дорогих чистящих средств — и при этом полностью безопасны.

Пошаговая инструкция

Достаньте нижнюю корзину и фильтр, промойте фильтр в горячей мыльной воде. Посыпьте дно машины содой. На верхнюю полку поставьте чашку с уксусом. Запустите стандартный цикл очистки.

После завершения машина будет сиять чистотой, а неприятный запах исчезнет.

Польза для техники и бюджета

Регулярная чистка продлевает срок службы посудомойки, защищает от поломок и экономит на ремонте. А использование натуральных средств позволяет не только сэкономить деньги, но и снизить количество химии в доме.

Уточнения

