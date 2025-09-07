Лучший способ очистить кран от накипи: работает быстрее и дешевле магазинных средств

Известковый налет и блестящие смесители — вечная история. Даже если тщательно оттереть поверхность, уже на следующий день она снова тускнеет. Причина проста: жесткая вода оставляет твердый слой минеральных отложений.
Это не только портит внешний вид, но и сокращает срок службы сантехники — кран быстрее изнашивается, заклинивает и может вовсе перестать работать.
Пищевая сода универсальна, но в случае с известковым налетом она не так эффективна. Минеральные отложения — это карбонат кальция, а для его разрушения нужно не щелочное, а кислое средство.
Уксусная кислота запускает химическую реакцию: она нейтрализует карбонат кальция, и налет просто растворяется. В результате на поверхности остаются только вода и соль — никаких агрессивных следов или химии.
Как правильно использовать уксус:
Результат заметен сразу: кран снова сияет, и блеск сохраняется дольше, чем после механической чистки.
Уточнения
На́кипь — твёрдые отложения, образующиеся на тех поверхностях теплообменных аппаратов, на которых происходит нагревание (кипение, испарение) воды с растворёнными солями жёсткости.
