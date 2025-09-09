Аренда взлетит в цене: эти 3 секрета превращают квартиру в магнит для жильцов

Чтобы вашу квартиру, которую вы решили сдавать в аренду, "схватили" в первые же дни, важно не просто выставить ее на рынок, а сделать это грамотно, с пониманием психологии арендатора. По мнению экспертов по недвижимости, самое главное — это создать эмоциональную привязку и ощущение "идеального дома" уже на этапе просмотра фотографий и объявления.
Вот ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание, чтобы выделиться на фоне конкурентов и сдать жильё быстро и по выгодной цене.
Категорически да. Меблированная квартира — это не просто стол и кровать, а готовое решение, которое позволяет въехать сразу с чемоданом. Это критически важно для вашей целевой аудитории: экспатов, молодых специалистов и тех, кто переезжает на короткий срок.
Не нужно дорогой дизайнерской мебели, но прочная и стильная база — must have. Она переживёт не одного арендатора и создает положительное первое впечатление.
Наличие этой техники уже не преимущество, а обязательное требование. Её отсутствие — веская причина для отказа.
Именно эти детали создают то самое "вау-эффект" на фотографиях и при просмотре.
Чтобы квартира выглядела современно и привлекательно, эксперты советуют придерживаться актуальной палитры и трендов.
Эксперты рекомендуют закладывать в бюджет 5-10% от годовой арендной платы на постоянное поддержание квартиры в идеальном состоянии (мелкий ремонт, обновление деталей). Капитальный ремонт с заменой мебели и техники стоит планировать каждые 7-10 лет, пишет венгерский Maire Claire.
Уточнения
Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
