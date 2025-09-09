Секрет крепкого сна: эксперты советуют отказаться от этой устаревшей вещи в спальне

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:50
Недвижимость

Сон станет легче, практичнее и комфортнее, если отказаться от традиционного одеяла в пользу современных альтернатив.

Синяя спальня
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Синяя спальня

Классическое одеяло, несмотря на свою привычность, часто доставляет неудобства: его сложно заправлять, пододеяльник постоянно сбивается, а подобрать оптимальный вес и теплоизоляцию бывает трудно. На смену ему приходят инновационные решения, которые делают сон качественнее, а уход за постелью — проще.

По словам экспертов в области здорового сна, современные продукты ориентированы на индивидуальные потребности: терморегуляцию, чувство безопасности и простоту ухода.

Вот три основные альтернативы, которые меняют представление о комфорте в спальне:

1. Утяжеленное одеяло

Это лидер рынка, который обеспечивает глубокое чувство релаксации благодаря мягкому распределённому давлению на тело. Оно не требует пододеяльника и, по мнению специалистов, наиболее эффективно, когда его вес составляет примерно 10% от массы тела человека.

  • Преимущества: Снижает тревожность, улучшает качество сна, дарит ощущение защищенности.
  • Идеально для: тех, кто ворочается во сне, испытывает стресс или просто любит чувство уюта и "объятий".

2. Пуховое одеяло (Duvet)

Это легкое и элегантное решение, которое представляет собой готовый к использованию наполнитель из пуха и пера в стеганом чехле. Оно дышащее и отлично регулирует температуру.

  • Преимущества: Не требует пододеяльника, обладает высокой теплоизоляцией, подходит для всех сезонов (в зависимости от наполнения).
  • Идеально для: ценителей минимализма, тех, кто страдает от ночной потливости или предпочитает стильный, лаконичный вид постели.

3. Многофункциональное стеганое покрывало

Это гибридное решение, сочетающее в себе легкость одеяла и аккуратный вид покрывала. Такой продукт заменяет собой сразу несколько слоев постельного белья.

  • Преимущества: Максимальная практичность, современный дизайн, простота в уходе. Его можно использовать как самостоятельное легкое одеяло.
  • Идеально для: тех, кто ценит время и удобство и хочет, чтобы постель всегда выглядела идеально заправленной, как в отеле.

Таким образом, отказ от классического одеяла в пользу современных альтернатив — это не просто тренд, а осознанный шаг к более качественному сну и экономии времени на бытовые хлопоты. Главное — выбрать вариант, который лучше всего соответствует вашим индивидуальным потребностям в комфорте и тепле, напоминает бельгийское издание Maire Claire.

Уточнения

Одеяло — постельная принадлежность для покрывания тела. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
