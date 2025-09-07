Уборка без химии: два простых ингредиента меняют правила игры

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Можно ли облегчить уборку так, чтобы дом сиял чистотой, а сил тратилось в разы меньше? Оказывается, да — достаточно пары простых секретов, которые легко повторить.

Уборка квартиры
Фото: commons.wikimedia.org by BEtech4856, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Уборка квартиры

Глицерин против пыли и тусклых поверхностей

Чтобы мебель оставалась дольше чистой, не нужны дорогие средства. Достаточно смешать воду с глицерином и протереть столы, полки и другие поверхности. Образуется тонкая защитная пленка, которая замедляет оседание пыли и одновременно придаёт блеск.

Тот же приём работает и для пола: если добавить немного глицерина в воду для мытья, плитка и ламинат будут выглядеть заметно чище, без разводов и следов.

Йод для сияющих окон

Окна — вечная проблема: сколько ни мой, через день они снова тусклые. Но есть неожиданный трюк. После мытья добавьте в чистую воду несколько капель йода и протрите стекло. Завершающий штрих — бумажное полотенце. Эффект удивит: стекло не только сверкает, но и дольше остаётся прозрачным.

Маленькие лайфхаки — большие перемены

Такие приёмы ценят те, кто хочет минимизировать усилия и расходы. Вместо дорогих моющих средств можно использовать доступные компоненты, которые наверняка найдутся дома.

Эти простые решения помогают:

  • замедлить оседание пыли;
  • вернуть блеск мебели и пола;
  • избавиться от разводов;
  • поддерживать сияющую чистоту окон.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
