Лишние предметы исчезают — уют и спокойствие в спальне остаются

Недвижимость

В спальне мы проводим значительную часть жизни, поэтому атмосфера здесь должна быть максимально спокойной и уютной. Но часто именно эта комната оказывается захламлённой предметами, которые мешают полноценному отдыху и создают ощущение беспорядка. Разберём, какие вещи лучше убрать из спальни, чтобы она оставалась местом сна и восстановления сил.

Уютная спальня
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уютная спальня

Электроника и зарядные устройства

Телефон, ноутбук или планшет рядом с кроватью — привычная история, но именно техника часто становится источником раздражителей. Светящийся экран, мигающие индикаторы и даже ассоциации с работой мешают расслабиться. К тому же клубок проводов и зарядок добавляет хаоса.

Оптимально ограничиться только самым необходимым гаджетом, а зарядные устройства хранить подальше от глаз. При большом количестве кабелей стоит использовать кабель-менеджер или хотя бы спрятать провода.

Горы книг и журналов

Одна книга на прикроватной тумбочке не повредит, но когда их десятки, комната быстро теряет уют. Чтение откладывается, пыль накапливается, а стопки литературы начинают выглядеть как бардак. Лучше выделить отдельную полку или шкаф для тех изданий, что нужны прямо сейчас, а остальную коллекцию хранить в другой комнате — например, в гостиной или кабинете.

Спортивный инвентарь

Гантели, коврики, тренажёры — всё это ассоциируется с активностью, а не с отдыхом. Кроме того, такие вещи часто становятся временной вешалкой для одежды. Если другого места для хранения нет, уберите спортинвентарь в шкаф или под кровать. Крупный тренажёр можно визуально изолировать, поставив за ширму или в угол, где он не бросается в глаза.

Еда и посуда

Привычка перекусить в постели кажется безобидной, но на деле создаёт массу проблем. Впитывающиеся в текстиль запахи, риск пролить напиток или привлечь насекомых — всё это портит атмосферу спальни. Старайтесь полностью исключить еду в этой комнате. Если же тарелка или чашка всё же оказались у кровати, унесите их сразу после использования.

Коллекция сувениров и безделушек

Статуэтки и фигурки из путешествий могут быть дороги сердцу, но в большом количестве они создают визуальный шум. К тому же мелкие предметы быстро покрываются пылью. Оптимально оставить только несколько сувениров, гармонично вписывающихся в интерьер, а остальные аккуратно сложить в коробки или убрать в шкаф.

Уличная одежда

Куртки и толстовки на спинке стула или кровати моментально убивают ощущение чистоты. Более того, с улицы в спальню попадают пыль и бактерии. Лучше всего хранить верхнюю одежду в прихожей. Если это невозможно, то хотя бы сразу вешайте её в шкаф, не оставляя на поверхности мебели.

Корзина для белья

Даже самая стильная корзина с грязными вещами не добавит спальне свежести. Запахи и вид накопленной одежды будут мешать расслаблению. Гораздо разумнее хранить бельевую корзину в ванной или постирочной. В крайнем случае её можно поставить в шкаф или гардеробную, но не на видном месте.

Косметика и лекарства

Флаконы, тюбики и блистеры на прикроватных тумбочках или туалетном столике быстро создают ощущение хаоса. Многие препараты и косметические средства требуют особых условий хранения — темноты, прохлады, иногда даже холодильника.

В спальне оставьте только то, что используете ежедневно, а остальное перенесите в ванную или гардероб. Аптечку удобнее хранить в сухом и тёмном месте, например, в шкафу.

Чтобы спальня оставалась зоной отдыха, важно избавляться от всего, что перегружает пространство и создаёт ненужные ассоциации. Лишние предметы не только нарушают порядок, но и мешают расслаблению, отнимая у комнаты её главную функцию — быть местом для сна и восстановления.

