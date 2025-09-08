Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Залог за съемную квартиру не возвращают? Что нужно знать, чтобы не дать себя обмануть
Ошибка в карте пациента = риск осложнений: когда страх перед пенициллином играет против
Что делать, если ребенок отказывается идти в школу: эти факторы уничтожают детскую мотивацию
Свинина и виноград: дуэт, который рушит гастрономические стереотипы — гарнир не нужен
Три врага картошки в погребе: кто и что уничтожает клубни после сбора
Боль в коленях и усталость в спине: как избежать ошибок при выборе трекинговых палок
Маркировка не спасает: даже дорогие корма оставляют собак без нужных микроэлементов
Череп медведя у арены Виминациума открывает мрачный секрет гладиаторских боёв
Экономят на этом миллионы: Екатерина Гордон раскрывает шокирующую тенденцию среди знаменитостей

Балкон перестаёт быть кладовкой: это превращение удивит даже соседей

Недвижимость

Балкон в квартире — это больше, чем просто маленькая площадка за стеклом. Даже несколько метров можно превратить в уютный уголок для отдыха, работы или хранения. Главное — грамотно подойти к планированию и учесть все нюансы: размеры, расположение по сторонам света, возможность утепления и общий стиль квартиры.

Уютный балкон
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уютный балкон

Что учитывать при планировании

Средняя площадь балкона или лоджии — всего 2-5 кв. м, поэтому крупная мебель сюда не подойдет. Лучше использовать компактные и функциональные предметы: складные стулья, узкие шкафы, консольные столешницы.

Нельзя забывать и о солнечном свете: южные и западные балконы хорошо освещены, но отделка и мебель на них быстрее выгорают. Решение простое — рулонные шторы, жалюзи или плотные занавески.

Отдельное внимание стоит уделить температуре. Холодная лоджия подходит только для хранения или летнего использования. А утепленное пространство можно превратить в полноценную комнату: от рабочего кабинета до мини-гостиной.

Варианты использования балкона

Хранение

Самый практичный вариант. Здесь уместны шкафы, стеллажи, подиумы с выдвижными ящиками. Для холодного балкона берите влагостойкие материалы: металл, пластик или панели с ламинацией. Не забывайте про вентиляцию — это особенно важно, если храните бытовую химию или продукты.

Рабочее место

Идея для тех, кто часто работает из дома. На узкой лоджии можно закрепить откидную столешницу, а в просторной — поставить полноценный письменный стол. Добавьте полки или неглубокий шкаф-пенал для книг и канцелярии. Обязательно продумайте освещение и количество розеток.

Обеденная зона

В малогабаритных квартирах балкон может заменить столовую. Узкое помещение подходит для барной стойки с высокими табуретами, а на лоджии от 5 кв. м уже помещается раскладной стол. Для холодного варианта выбирайте мебель из пластика или металла, для утепленного — из дерева или МДФ.

Зелёный уголок

Балкон можно превратить в мини-оранжерею. Здесь будут хорошо чувствовать себя светолюбивые растения: пеларгония, хлорофитум, каланхоэ. Любители гастроботаники выращивают на лоджии мяту, розмарин, микрозелень и даже овощи. Главное — обеспечить вентиляцию и защиту от перегрева.

Зона отдыха

Уютное место для чтения или вечернего чая легко создать с помощью кресла или небольшого дивана, мягких подушек и пледа. Атмосферу добавят свечи в фонарях и гирлянды. Такой вариант возможен только на утепленном балконе.

Балконы разной площади

1,5-2 кв. м.

Минимальная площадь требует светлой гаммы, компактной мебели и визуальных приемов. Отличный вариант — зеркало на стене и настенный светильник. На таком балконе поместится только маленький столик и пуфик.

3-4 кв. м.

Здесь можно использовать легкую и воздушную мебель: плетеные кресла, прозрачные пластиковые стулья, барную стойку у окна. Для хранения подойдут встроенные шкафчики или полки под потолком.

От 5 кв. м.

Большие лоджии позволяют зонировать пространство. Можно поставить шкаф, стол, кресло или даже объединить несколько функций: рабочую и зону отдыха. В просторном помещении уместна мебель более массивных форм и насыщенные оттенки.

Подходящие стили

Минимализм

Лучший вариант для маленького пространства. Главный принцип — ничего лишнего. Но это не значит пустоту: можно добавить детали в стиле сканди, бохо или эклектики.

Скандинавский стиль

Светлые оттенки, простая деревянная мебель, текстиль и живые растения. Для декора подойдут постеры и рулонные шторы.

Лофт

Идея для любителей индустриальной эстетики. Кирпичная кладка, металлические стеллажи, грубоватая мебель. Чтобы пространство не выглядело мрачно, используйте светлые тона.

Прованс

Белый, голубой, лавандовый, бежевый оттенки, резная мебель, много текстиля и цветов. Атмосфера уюта и легкости.

Неоклассика

Сдержанная элегантность: натуральные материалы, лепнина, молдинги и благородная цветовая гамма.

Отделка и материалы

Для южных и панорамных балконов выбирайте устойчивые к выгоранию материалы. Если остекления нет, отделка должна выдерживать осадки.

Популярные варианты:

  • влагостойкая краска или штукатурка;
  • пластиковые панели;
  • пробковое покрытие;
  • панели МДФ;
  • гипсокартон (влагостойкий, под покраску или обои);
  • виниловый сайдинг;
  • плитка или керамогранит;
  • деревянная вагонка с защитными пропитками.

Мебель и хранение

Лучший выбор — встроенные и трансформируемые конструкции. Это могут быть шкафы от пола до потолка, тумбы под подоконником или консольные столешницы.

Для хранения мелочей используйте полки, крючки или рейлинги. Главное правило — минимум открытых систем, чтобы не создавать визуальный беспорядок.

Уточнения

Сайдинг (англ. siding) — американизм, обозначающий название технологии облицовки стен зданий, выполняющей две функции: утилитарную (защита здания от внешних воздействий, таких, как дождь, ветер, снег, солнце) и эстетическую (декорирование фасада дома).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Домашние животные
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Популярное
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням

Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.

В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Последние материалы
Сочный перец и нежный сыр: дуэт, от которого невозможно отказаться — быстрый способ удивить гостей
Этот утёс стал героем кино, но настоящие тайны его прошлого остаются в тени
Воздух становится врагом: почему тренировки с кислородным голодом стали оружием атлетов
Мука, которая оживляет грядки: удобрение, которое работает, даже когда вы отдыхаете
Белые акулы выбрали побережье: хищники возвращаются сюда в каждый сезон охоты
Мечта длиной в век: Турция создала свой первый боевой танк
Балкон перестаёт быть кладовкой: это превращение удивит даже соседей
Ремонт авто превращается в квест: как не дать мастерам обмануть себя на каждом шаге
Перед долгой разлукой: Влад Соколовский показал трогательные кадры с дочерью в Тбилиси
Шлем легионера поднялся со дна спустя тысячелетия: он хранит секрет победы Рима
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.