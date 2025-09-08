Балкон перестаёт быть кладовкой: это превращение удивит даже соседей

Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Балкон в квартире — это больше, чем просто маленькая площадка за стеклом. Даже несколько метров можно превратить в уютный уголок для отдыха, работы или хранения. Главное — грамотно подойти к планированию и учесть все нюансы: размеры, расположение по сторонам света, возможность утепления и общий стиль квартиры.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Уютный балкон

Что учитывать при планировании

Средняя площадь балкона или лоджии — всего 2-5 кв. м, поэтому крупная мебель сюда не подойдет. Лучше использовать компактные и функциональные предметы: складные стулья, узкие шкафы, консольные столешницы.

Нельзя забывать и о солнечном свете: южные и западные балконы хорошо освещены, но отделка и мебель на них быстрее выгорают. Решение простое — рулонные шторы, жалюзи или плотные занавески.

Отдельное внимание стоит уделить температуре. Холодная лоджия подходит только для хранения или летнего использования. А утепленное пространство можно превратить в полноценную комнату: от рабочего кабинета до мини-гостиной.

Варианты использования балкона

Хранение

Самый практичный вариант. Здесь уместны шкафы, стеллажи, подиумы с выдвижными ящиками. Для холодного балкона берите влагостойкие материалы: металл, пластик или панели с ламинацией. Не забывайте про вентиляцию — это особенно важно, если храните бытовую химию или продукты.

Рабочее место

Идея для тех, кто часто работает из дома. На узкой лоджии можно закрепить откидную столешницу, а в просторной — поставить полноценный письменный стол. Добавьте полки или неглубокий шкаф-пенал для книг и канцелярии. Обязательно продумайте освещение и количество розеток.

Обеденная зона

В малогабаритных квартирах балкон может заменить столовую. Узкое помещение подходит для барной стойки с высокими табуретами, а на лоджии от 5 кв. м уже помещается раскладной стол. Для холодного варианта выбирайте мебель из пластика или металла, для утепленного — из дерева или МДФ.

Зелёный уголок

Балкон можно превратить в мини-оранжерею. Здесь будут хорошо чувствовать себя светолюбивые растения: пеларгония, хлорофитум, каланхоэ. Любители гастроботаники выращивают на лоджии мяту, розмарин, микрозелень и даже овощи. Главное — обеспечить вентиляцию и защиту от перегрева.

Зона отдыха

Уютное место для чтения или вечернего чая легко создать с помощью кресла или небольшого дивана, мягких подушек и пледа. Атмосферу добавят свечи в фонарях и гирлянды. Такой вариант возможен только на утепленном балконе.

Балконы разной площади

1,5-2 кв. м.

Минимальная площадь требует светлой гаммы, компактной мебели и визуальных приемов. Отличный вариант — зеркало на стене и настенный светильник. На таком балконе поместится только маленький столик и пуфик.

3-4 кв. м.

Здесь можно использовать легкую и воздушную мебель: плетеные кресла, прозрачные пластиковые стулья, барную стойку у окна. Для хранения подойдут встроенные шкафчики или полки под потолком.

От 5 кв. м.

Большие лоджии позволяют зонировать пространство. Можно поставить шкаф, стол, кресло или даже объединить несколько функций: рабочую и зону отдыха. В просторном помещении уместна мебель более массивных форм и насыщенные оттенки.

Подходящие стили

Минимализм

Лучший вариант для маленького пространства. Главный принцип — ничего лишнего. Но это не значит пустоту: можно добавить детали в стиле сканди, бохо или эклектики.

Скандинавский стиль

Светлые оттенки, простая деревянная мебель, текстиль и живые растения. Для декора подойдут постеры и рулонные шторы.

Лофт

Идея для любителей индустриальной эстетики. Кирпичная кладка, металлические стеллажи, грубоватая мебель. Чтобы пространство не выглядело мрачно, используйте светлые тона.

Прованс

Белый, голубой, лавандовый, бежевый оттенки, резная мебель, много текстиля и цветов. Атмосфера уюта и легкости.

Неоклассика

Сдержанная элегантность: натуральные материалы, лепнина, молдинги и благородная цветовая гамма.

Отделка и материалы

Для южных и панорамных балконов выбирайте устойчивые к выгоранию материалы. Если остекления нет, отделка должна выдерживать осадки.

Популярные варианты:

влагостойкая краска или штукатурка;

пластиковые панели;

пробковое покрытие;

панели МДФ;

гипсокартон (влагостойкий, под покраску или обои);

виниловый сайдинг;

плитка или керамогранит;

деревянная вагонка с защитными пропитками.

Мебель и хранение

Лучший выбор — встроенные и трансформируемые конструкции. Это могут быть шкафы от пола до потолка, тумбы под подоконником или консольные столешницы.

Для хранения мелочей используйте полки, крючки или рейлинги. Главное правило — минимум открытых систем, чтобы не создавать визуальный беспорядок.

Уточнения

Сайдинг (англ. siding) — американизм, обозначающий название технологии облицовки стен зданий, выполняющей две функции: утилитарную (защита здания от внешних воздействий, таких, как дождь, ветер, снег, солнце) и эстетическую (декорирование фасада дома).

