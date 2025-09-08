Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сибирский мамонт стал сенсацией науки: его зубы сохранили ДНК и микробов, способных пережить миллион лет
Симоньян раскрыла подробности тяжёлой болезни перед срочной операцией
Чужое мнение на улице: на Ксению Собчак напали в Париже из-за русского языка и Украины
Срезать, но не всё: парадокс обрезки, о котором знают только опытные — урожай клубники удвоится
Шарм-эль-Шейх вошёл в топ-20 мировых направлений: почему отдых в ноябре здесь лучше, чем летом
Корейский бьюти-ритуал пробуждает кожу: два шага, после которых вечерний уход уже не будет прежним
Финансовый голод ChatGPT: расходы на ИИ оказались выше прогнозов
Фитнес как новая жизнь: шаг, который пугает всех, но меняет каждого на этом пусти
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву

Свалки подкрадываются к каждому двору: решение проблемы прячется в ведре на кухне

5:08
Недвижимость

Каждый день мы выбрасываем упаковку, старые вещи и остатки еды, не задумываясь, что с ними происходит дальше. Но вся эта масса мусора не исчезает сама по себе: она попадает на свалки, загрязняет воздух, почву и воду. Между тем у каждого есть возможность сократить вред и помочь природе — достаточно наладить раздельный сбор отходов дома.

Раздельный сбор мусора
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Раздельный сбор мусора

Зачем нужен раздельный сбор

Средний россиянин ежегодно выбрасывает свыше 300 кг мусора. Органические отходы перегнивают и не наносят серьёзного вреда экологии. А вот синтетика, металлы и химические вещества могут десятилетиями отравлять окружающую среду.

Нанопластик уже находят в рыбе, молочных продуктах и даже питьевой воде, а токсины из батареек и старой техники легко попадают в почву и затем в реки и озёра. Бумага и стекло кажутся безобидными, но и их лучше отправлять на переработку: так они не займут место на полигоне и позволят сэкономить природные ресурсы.

Системы сортировки отходов

В крупных городах чаще всего действует двухпоточная схема: в серые контейнеры идёт пищевой и грязный мусор, в синие — всё, что можно переработать. Такой подход удобен: дома достаточно иметь два ведра.

Сложная система предполагает сортировку по видам сырья — бумага, пластик, металл и стекло. Она требует больше усилий, но даёт лучший результат. Однотипные отходы в больших объёмах можно отвезти в пункты приёма. Опасные отходы — батарейки, лекарства, лампы — сдают в специальные урны или в аптеки, магазины, сервисы.

Основные категории мусора

Пищевые отходы

Несъеденные продукты на свалках выделяют метан — газ, усиливающий парниковый эффект. Лучший вариант утилизации — компостирование с доступом воздуха, но это возможно в частном доме или на даче. В городе пищевой и загрязнённый мусор выбрасывают в серые контейнеры.

Бумага

Макулатура отлично подходит для переработки: из неё делают салфетки, туалетную бумагу, коробки. Подходят газеты, журналы, тетради, картон. Главное условие — чистота. Нельзя сдавать жирные коробки от пиццы, чеки, фотобумагу, ламинированные издания. Упаковка "Тетрапак" подлежит переработке, но её нужно промыть и сложить.

Пластик

Это один из самых проблемных видов мусора. Бутылки, пакеты, плёнка, ёмкости от бытовой химии — всё это можно сдать, но с подготовкой: снять плёнку и наклейки, вымыть тару, крышки сдавать отдельно. Пластики с маркировкой 3 и 7 почти нигде не принимают, поэтому лучше избегать таких товаров.

Стекло

Стеклянные бутылки и банки принимают на переплавку. Перед сдачей их нужно ополоснуть и снять крышки. Нельзя сдавать хрусталь, зеркала, лампочки и автомобильное стекло. Если посуда не повреждена, её можно использовать повторно: хранить продукты, делать декор или использовать как вазу.

Металл

Старую технику лучше сдавать компаниям, занимающимся вывозом лома. Мелкие предметы — банки, крышки, фольгу, посуду — можно выбрасывать в контейнеры для металла. Важно, чтобы они были чистыми и сухими.

Опасные отходы

К ним относятся батарейки, аккумуляторы, люминесцентные лампы, лекарства, шины, химикаты и пиротехника. Они требуют особой утилизации: для этого существуют специальные контейнеры, аптеки и магазины с приёмными пунктами.

Что нельзя переработать

Есть вещи, которые пока невозможно использовать повторно:

  • изделия из разных материалов (тюбики от зубной пасты, бумажные стаканчики с плёнкой внутри, упаковки для корма);
  • немаркированный пластик (трубочки, бутыли для кулеров, искусственные ёлки);
  • керамика, хрусталь, фарфор, зеркала, силикон;
  • текстиль, обувь и кожгалантерея.

Всё это выбрасывается в серый контейнер.

Как организовать сортировку дома

Система сбора зависит от возможностей вашего города. Где есть синие и серые контейнеры, удобно разделять мусор на две категории. Если урн больше, лучше сортировать по видам сырья. Чтобы облегчить задачу:

  • используйте отдельные ящики для вторсырья и органики;
  • промывайте бутылки и банки, чтобы не было запаха;
  • уменьшайте объём отходов — сминанием, разрезанием;
  • храните бумагу отдельно, чтобы она не намокала;
  • держите коробку для батареек.

Если переработка невозможна, часть вещей можно отдать в пункты приёма одежды, мебели и обуви или продать через интернет.

Уточнения

Силико́ны (полиорганосилоксаны) — кислородосодержащие высокомолекулярные кремнийорганические соединения с химической формулой [R2SiO]n, где R = органическая группа (метильная, этильная или фенильная).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Наука и техника
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Экономика и бизнес
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Популярное
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням

Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.

В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Последние материалы
Срезать, но не всё: парадокс обрезки, о котором знают только опытные — урожай клубники удвоится
Шарм-эль-Шейх вошёл в топ-20 мировых направлений: почему отдых в ноябре здесь лучше, чем летом
Корейский бьюти-ритуал пробуждает кожу: два шага, после которых вечерний уход уже не будет прежним
Финансовый голод ChatGPT: расходы на ИИ оказались выше прогнозов
Фитнес как новая жизнь: шаг, который пугает всех, но меняет каждого на этом пусти
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
От шампуня до гитары: почему маркетплейс знает ваши привычки лучше семьи
Свалки подкрадываются к каждому двору: решение проблемы прячется в ведре на кухне
Фальшивые пешеходы ставят спектакли: жертвой схемы может стать любой автомобилист
Жареная картошка – это просто? А вот и нет! Один секретный ингредиент превратит её в деликатес
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.