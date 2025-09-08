Свалки подкрадываются к каждому двору: решение проблемы прячется в ведре на кухне

5:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждый день мы выбрасываем упаковку, старые вещи и остатки еды, не задумываясь, что с ними происходит дальше. Но вся эта масса мусора не исчезает сама по себе: она попадает на свалки, загрязняет воздух, почву и воду. Между тем у каждого есть возможность сократить вред и помочь природе — достаточно наладить раздельный сбор отходов дома.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Раздельный сбор мусора

Зачем нужен раздельный сбор

Средний россиянин ежегодно выбрасывает свыше 300 кг мусора. Органические отходы перегнивают и не наносят серьёзного вреда экологии. А вот синтетика, металлы и химические вещества могут десятилетиями отравлять окружающую среду.

Нанопластик уже находят в рыбе, молочных продуктах и даже питьевой воде, а токсины из батареек и старой техники легко попадают в почву и затем в реки и озёра. Бумага и стекло кажутся безобидными, но и их лучше отправлять на переработку: так они не займут место на полигоне и позволят сэкономить природные ресурсы.

Системы сортировки отходов

В крупных городах чаще всего действует двухпоточная схема: в серые контейнеры идёт пищевой и грязный мусор, в синие — всё, что можно переработать. Такой подход удобен: дома достаточно иметь два ведра.

Сложная система предполагает сортировку по видам сырья — бумага, пластик, металл и стекло. Она требует больше усилий, но даёт лучший результат. Однотипные отходы в больших объёмах можно отвезти в пункты приёма. Опасные отходы — батарейки, лекарства, лампы — сдают в специальные урны или в аптеки, магазины, сервисы.

Основные категории мусора

Пищевые отходы

Несъеденные продукты на свалках выделяют метан — газ, усиливающий парниковый эффект. Лучший вариант утилизации — компостирование с доступом воздуха, но это возможно в частном доме или на даче. В городе пищевой и загрязнённый мусор выбрасывают в серые контейнеры.

Бумага

Макулатура отлично подходит для переработки: из неё делают салфетки, туалетную бумагу, коробки. Подходят газеты, журналы, тетради, картон. Главное условие — чистота. Нельзя сдавать жирные коробки от пиццы, чеки, фотобумагу, ламинированные издания. Упаковка "Тетрапак" подлежит переработке, но её нужно промыть и сложить.

Пластик

Это один из самых проблемных видов мусора. Бутылки, пакеты, плёнка, ёмкости от бытовой химии — всё это можно сдать, но с подготовкой: снять плёнку и наклейки, вымыть тару, крышки сдавать отдельно. Пластики с маркировкой 3 и 7 почти нигде не принимают, поэтому лучше избегать таких товаров.

Стекло

Стеклянные бутылки и банки принимают на переплавку. Перед сдачей их нужно ополоснуть и снять крышки. Нельзя сдавать хрусталь, зеркала, лампочки и автомобильное стекло. Если посуда не повреждена, её можно использовать повторно: хранить продукты, делать декор или использовать как вазу.

Металл

Старую технику лучше сдавать компаниям, занимающимся вывозом лома. Мелкие предметы — банки, крышки, фольгу, посуду — можно выбрасывать в контейнеры для металла. Важно, чтобы они были чистыми и сухими.

Опасные отходы

К ним относятся батарейки, аккумуляторы, люминесцентные лампы, лекарства, шины, химикаты и пиротехника. Они требуют особой утилизации: для этого существуют специальные контейнеры, аптеки и магазины с приёмными пунктами.

Что нельзя переработать

Есть вещи, которые пока невозможно использовать повторно:

изделия из разных материалов (тюбики от зубной пасты, бумажные стаканчики с плёнкой внутри, упаковки для корма);

немаркированный пластик (трубочки, бутыли для кулеров, искусственные ёлки);

керамика, хрусталь, фарфор, зеркала, силикон;

текстиль, обувь и кожгалантерея.

Всё это выбрасывается в серый контейнер.

Как организовать сортировку дома

Система сбора зависит от возможностей вашего города. Где есть синие и серые контейнеры, удобно разделять мусор на две категории. Если урн больше, лучше сортировать по видам сырья. Чтобы облегчить задачу:

используйте отдельные ящики для вторсырья и органики;

промывайте бутылки и банки, чтобы не было запаха;

уменьшайте объём отходов — сминанием, разрезанием;

храните бумагу отдельно, чтобы она не намокала;

держите коробку для батареек.

Если переработка невозможна, часть вещей можно отдать в пункты приёма одежды, мебели и обуви или продать через интернет.

Уточнения

Силико́ны (полиорганосилоксаны) — кислородосодержащие высокомолекулярные кремнийорганические соединения с химической формулой [R 2 SiO] n , где R = органическая группа (метильная, этильная или фенильная).

