Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах

Недвижимость

Появление крыс в доме — не просто неприятность, а серьёзная угроза здоровью и безопасности. Эти умные и выносливые грызуны способны испортить проводку, мебель, продукты и даже переносить опасные инфекции. Но избавиться от них реально, если подойти к задаче системно.

Крыса у плинтуса
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Крыса у плинтуса

Почему крысы приходят в дом

  • Рост популяции: при увеличении численности колоний животные ищут новые территории, где есть еда и укрытия.
  • Холодное время года: зимой грызуны активно перебираются в отапливаемые помещения через щели, вентиляцию или даже унитаз.
  • Антисанитария: открытые мусорные баки, остатки еды, грязная посуда и кладовки с продуктами — магнит для крыс.

Чем опасно соседство с крысами

  • Риск заражения инфекциями (псевдотуберкулёз, иерсиниоз и др.).
  • Переносчики блох и вшей.
  • Возможность укусов в стрессовой ситуации.
  • Ущерб дому: повреждение стен, проводки, мебели.

Эффективные методы борьбы

Герметизация дома

  • Найдите и закройте все щели и отверстия.
  • Используйте металлическую сетку (проволока ≥2 мм, ячейка ≤5 мм) как каркас, а сверху заделайте раствором или герметиком.
  • Монтажная пена и обычный бетон без сетки не подходят — крысы их прогрызают.

Народные способы

  • Кошка: лучшие крысоловы — мейн-куны, сибирские, русские голубые и беспородные коты.
  • Запахи-отпугиватели: нафталин, дёготь, перечная мята, нашатырь, эфирные масла. Смоченные куски ткани можно раскладывать в местах обитания грызунов.

Механические средства

  • Классические ловушки и клетки: размещайте вдоль стен и за мебелью.
  • Живоловки: позволяют выпустить животное подальше от дома.
  • Ультразвуковые отпугиватели: спорная эффективность, но как дополнение работают.

Химические методы

  • Яды-приманки на основе антикоагулянтов (например, бромадиолон).
  • Выпускаются в виде гранул, порошков и паст.
  • Раскладывать только в специальных контейнерах, чтобы исключить доступ детей и животных.
  • Минус: крыса может умереть в укромном месте, что приведёт к неприятному запаху.

Профессиональная дератизация

  • Применяется при массовом заражении.
  • Специалисты обрабатывают квартиру и подъезд комплексно (ловушки, химикаты, газ).
  • Стоимость в среднем от 5000 руб. за однокомнатную квартиру.

Профилактика появления крыс

  • Регулярно проверяйте стены, трубы, вентиляцию на наличие трещин.
  • Храните продукты в герметичных контейнерах из стекла или металла.
  • Своевременно убирайте крошки и остатки пищи.
  • Избегайте захламления — старые газеты, коробки и одежда служат укрытием.
  • Следите за состоянием канализации и устраните протечки.

Только последовательные действия превращают дом в по-настоящему безопасное и защищённое пространство.

Уточнения

Кры́сы (лат. Rattus) — род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
