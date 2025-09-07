Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах

3:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Появление крыс в доме — не просто неприятность, а серьёзная угроза здоровью и безопасности. Эти умные и выносливые грызуны способны испортить проводку, мебель, продукты и даже переносить опасные инфекции. Но избавиться от них реально, если подойти к задаче системно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Крыса у плинтуса

Почему крысы приходят в дом

Рост популяции: при увеличении численности колоний животные ищут новые территории, где есть еда и укрытия.

при увеличении численности колоний животные ищут новые территории, где есть еда и укрытия. Холодное время года: зимой грызуны активно перебираются в отапливаемые помещения через щели, вентиляцию или даже унитаз.

зимой грызуны активно перебираются в отапливаемые помещения через щели, вентиляцию или даже унитаз. Антисанитария: открытые мусорные баки, остатки еды, грязная посуда и кладовки с продуктами — магнит для крыс.

Чем опасно соседство с крысами

Риск заражения инфекциями (псевдотуберкулёз, иерсиниоз и др.).

Переносчики блох и вшей.

Возможность укусов в стрессовой ситуации.

Ущерб дому: повреждение стен, проводки, мебели.

Эффективные методы борьбы

Герметизация дома

Найдите и закройте все щели и отверстия.

Используйте металлическую сетку (проволока ≥2 мм, ячейка ≤5 мм) как каркас, а сверху заделайте раствором или герметиком.

Монтажная пена и обычный бетон без сетки не подходят — крысы их прогрызают.

Народные способы

Кошка: лучшие крысоловы — мейн-куны, сибирские, русские голубые и беспородные коты.

лучшие крысоловы — мейн-куны, сибирские, русские голубые и беспородные коты. Запахи-отпугиватели: нафталин, дёготь, перечная мята, нашатырь, эфирные масла. Смоченные куски ткани можно раскладывать в местах обитания грызунов.

Механические средства

Классические ловушки и клетки: размещайте вдоль стен и за мебелью.

размещайте вдоль стен и за мебелью. Живоловки: позволяют выпустить животное подальше от дома.

позволяют выпустить животное подальше от дома. Ультразвуковые отпугиватели: спорная эффективность, но как дополнение работают.

Химические методы

Яды-приманки на основе антикоагулянтов (например, бромадиолон).

Выпускаются в виде гранул, порошков и паст.

Раскладывать только в специальных контейнерах, чтобы исключить доступ детей и животных.

Минус: крыса может умереть в укромном месте, что приведёт к неприятному запаху.

Профессиональная дератизация

Применяется при массовом заражении.

Специалисты обрабатывают квартиру и подъезд комплексно (ловушки, химикаты, газ).

Стоимость в среднем от 5000 руб. за однокомнатную квартиру.

Профилактика появления крыс

Регулярно проверяйте стены, трубы, вентиляцию на наличие трещин.

Храните продукты в герметичных контейнерах из стекла или металла.

Своевременно убирайте крошки и остатки пищи.

Избегайте захламления — старые газеты, коробки и одежда служат укрытием.

Следите за состоянием канализации и устраните протечки.

Только последовательные действия превращают дом в по-настоящему безопасное и защищённое пространство.

Уточнения

Кры́сы (лат. Rattus) — род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.

