Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах

Появление крыс в доме — не просто неприятность, а серьёзная угроза здоровью и безопасности. Эти умные и выносливые грызуны способны испортить проводку, мебель, продукты и даже переносить опасные инфекции. Но избавиться от них реально, если подойти к задаче системно.
Почему крысы приходят в дом
Рост популяции: при увеличении численности колоний животные ищут новые территории, где есть еда и укрытия.
Холодное время года: зимой грызуны активно перебираются в отапливаемые помещения через щели, вентиляцию или даже унитаз.
Антисанитария: открытые мусорные баки, остатки еды, грязная посуда и кладовки с продуктами — магнит для крыс.
Чем опасно соседство с крысами
Риск заражения инфекциями (псевдотуберкулёз, иерсиниоз и др.).
Переносчики блох и вшей.
Возможность укусов в стрессовой ситуации.
Ущерб дому: повреждение стен, проводки, мебели.
Эффективные методы борьбы
Герметизация дома
Найдите и закройте все щели и отверстия.
Используйте металлическую сетку (проволока ≥2 мм, ячейка ≤5 мм) как каркас, а сверху заделайте раствором или герметиком.
Монтажная пена и обычный бетон без сетки не подходят — крысы их прогрызают.
Народные способы
Кошка: лучшие крысоловы — мейн-куны, сибирские, русские голубые и беспородные коты.
Запахи-отпугиватели: нафталин, дёготь, перечная мята, нашатырь, эфирные масла. Смоченные куски ткани можно раскладывать в местах обитания грызунов.
Механические средства
Классические ловушки и клетки: размещайте вдоль стен и за мебелью.
Живоловки: позволяют выпустить животное подальше от дома.
Ультразвуковые отпугиватели: спорная эффективность, но как дополнение работают.
Химические методы
Яды-приманки на основе антикоагулянтов (например, бромадиолон).
Выпускаются в виде гранул, порошков и паст.
Раскладывать только в специальных контейнерах, чтобы исключить доступ детей и животных.
Минус: крыса может умереть в укромном месте, что приведёт к неприятному запаху.
Профессиональная дератизация
Применяется при массовом заражении.
Специалисты обрабатывают квартиру и подъезд комплексно (ловушки, химикаты, газ).
Стоимость в среднем от 5000 руб. за однокомнатную квартиру.
Профилактика появления крыс
Регулярно проверяйте стены, трубы, вентиляцию на наличие трещин.
Храните продукты в герметичных контейнерах из стекла или металла.
Своевременно убирайте крошки и остатки пищи.
Избегайте захламления — старые газеты, коробки и одежда служат укрытием.
Следите за состоянием канализации и устраните протечки.
Только последовательные действия превращают дом в по-настоящему безопасное и защищённое пространство.
Уточнения
Кры́сы (лат. Rattus) — род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.
