С виду уют — внутри катастрофа: выбираем обогреватель, который греет, а не портит воздух и кошелёк

Хороший обогреватель выручит в межсезонье, при "слабых" батареях зимой и в неотапливаемых помещениях — гараже, мастерской, на веранде. Ниже — короткая "карта местности": какие бывают обогреватели, чем они отличаются, как рассчитать мощность и не промахнуться с выбором.

Быстрая шпаргалка (что кому)

Нужно быстро согреться здесь и сейчас: тепловентилятор/керамический тепловентилятор.

тепловентилятор/керамический тепловентилятор. Тихо, безопасно в детской/спальне: конвектор (настенный или напольный) с термостатом.

конвектор (настенный или напольный) с термостатом. Долго держать тепло без лишней суеты: масляный радиатор или монолитный (каменная панель).

масляный радиатор или монолитный (каменная панель). Точечно греть зону (терраса, рабочий стол, веранда): инфракрасный/галогенный обогреватель.

инфракрасный/галогенный обогреватель. Нет электричества: газовый (только с контролем и вентиляцией).

газовый (только с контролем и вентиляцией). Красиво + уют: электрокамин (как дополнительный источник тепла).

электрокамин (как дополнительный источник тепла). Экономно, тихо, "не сушит": микатермический (для небольших помещений).

Типы обогревателей и их особенности

Инфракрасные (в т. ч. галогенные)

Греют предметы и людей, а уже они — воздух; хороши для локальных зон (террасы, рабочая зона, веранда).

Плюсы: мгновенный эффект (30-60 с), тишина, комфорт "как от солнца".

мгновенный эффект (30-60 с), тишина, комфорт "как от солнца". Минусы: греют пятном, после выключения сразу остывает; открытые лампы светятся (но есть модели с керамикой без свечения).

Масляные радиаторы

Металлические "секции" с маслом внутри; долго разогреваются — и долго отдают тепло.

Плюсы: простые, тихие, недорогие, долго держат тепло после выключения.

простые, тихие, недорогие, долго держат тепло после выключения. Минусы: тяжёлые, горячий корпус (осторожно с детьми/питомцами), медленный старт, подсушивают воздух.

Конвекторы

Затягивают холодный воздух снизу, выдают тёплый сверху; равномерно прогревают комнату.

Плюсы: безопасный корпус (~70 °C), тихие, долго служат, можно повесить на стену.

безопасный корпус (~70 °C), тихие, долго служат, можно повесить на стену. Минусы: гоняют пыль потоками; у моделей с открытым ТЭНом возможен запах "сгоревшей пыли".

Тепловентиляторы (включая керамические)

Встроенный вентилятор быстро разносит тёплый воздух.

Плюсы: самый быстрый прогрев, компактны.

самый быстрый прогрев, компактны. Минусы: шум, возможен запах пыли на ТЭНе, выше расход, сушат воздух.

Монолитные (каменные панели)

Плита из минерального композита, часто с термостатом.

Плюсы: долговечны, равномерный мягкий прогрев, "не сушат".

долговечны, равномерный мягкий прогрев, "не сушат". Минусы: большой вес — нужен надёжный монтаж.

Керамические панели / обогреватели

Панельная конструкция, быстро нагреваются, медленно остывают, часто влагозащита (IP54) для влажных зон.

Плюсы: тихие, приятный дизайн, терморегулятор.

тихие, приятный дизайн, терморегулятор. Минусы: ремонтопригодность ниже среднего.

Газовые

Работают на баллоне/магистрали; уместны там, где нет электричества.

Плюсы: дёшево по топливу, автономны.

дёшево по топливу, автономны. Минусы: пожароопасность, выжигают кислород — нужна вентиляция и контроль.

Микатермические

Нагреватель из никелевой сетки между пластинами слюды; сочетание мягкого ИК и конвекции.

Плюсы: экономичные, быстро "включают" тепло, не сушат, безопасные поверхности.

экономичные, быстро "включают" тепло, не сушат, безопасные поверхности. Минусы: дороже простых конвекторов, сложнее очистка пыли внутри.

Тепловые завесы

Ставят над дверью, чтобы отсекать холодный уличный поток.

Плюсы: спасают входную группу, всесезонны.

спасают входную группу, всесезонны. Минусы: шум, это не основной обогрев — нужна база (радиаторы/конвекторы).

Электрокамины

Эффект "живого огня" + ТЭН/конвекция.

Плюсы: уют, тихо, просто.

уют, тихо, просто. Минусы: это доп. отопление, не основной источник.

Как рассчитать мощность (без перегибов)

Бытовое правило для нормальной теплоизоляции:

≈ 100 Вт на 1 м² площади при стандартной высоте потолков (до 2,7 м).

Примеры:

Комната 12 м² → 1,2 кВт.

Комната 20 м² → 2,0 кВт.

Плохо утеплённая/угловая/с высокими потолками → возьмите запас +20-30%.

Для локального догрева (у рабочего стола/в ногах) хватит 0,5-1,0 кВт.

У производителей часто указана "рекомендованная площадь" — сверяйте с расчётом выше и реальными условиями (окна, этаж, ветра, климат).

На что ещё смотреть при покупке

Шум: самые громкие — тепловентиляторы/завесы; тихие — конвекторы, ИК/галоген, монолит/керамика.

самые громкие — тепловентиляторы/завесы; тихие — конвекторы, ИК/галоген, монолит/керамика. Безопасность: защита от перегрева, опрокидывания, влагозащита (для ванной IPx4+ ), детский замок.

защита от перегрева, опрокидывания, влагозащита (для ванной ), детский замок. Управление: термостат, таймер, режим антизамерзания (+5…+7 °C), недельный график; опционально Wi-Fi/"умный дом".

термостат, таймер, режим антизамерзания (+5…+7 °C), недельный график; опционально Wi-Fi/"умный дом". Монтаж/габариты: настенный/напольный/потолочный; учтите вес (монолиты тяжелы), место для конвекции (не завешивать!).

настенный/напольный/потолочный; учтите вес (монолиты тяжелы), место для конвекции (не завешивать!). Эксплуатация: у конвекторов лучше закрытый нагревательный элемент (без запаха пыли); у вентиляторов — съёмный фильтр.

Размещение и эксплуатация (чтобы было теплее и безопасно)

Не накрывайте прибор и не ставьте вплотную к ткани/шторам.

Держите свободный забор/выдачу воздуха (низ/верх у конвектора).

Не подключайте мощные обогреватели через "тонкие" удлинители и тройники.

В ванной — только модели с соответствующей влагозащитой и на безопасном расстоянии от воды.

Для аллергиков/детских: конвектор + мойка/очиститель воздуха снизит пылевой эффект конвекции.

Частые вопросы

Обогреватель сушит воздух

Любое нагревание уменьшает относительную влажность. Больше всего сушат вентиляторы и масляные радиаторы при длительной работе. Решение — мойка/увлажнитель + вентиляция.

Чем ИК отличается от конвектора по ощущениям

ИК греет "как солнце" — сразу тепло коже и предметам; воздух прогревается позже. Конвектор равномерно поднимает температуру воздуха в комнате — эффект мягче, но медленнее.

Что надёжнее и экономичнее

По "экономичности" все электрические обогреватели при одинаковой мощности дают одинаковое тепло (1 кВт = 1 кВт·ч тепла). Экономит автоматика: точный термостат, таймер, зонное и разумное использование.

Правильно подобранный обогреватель превращает дом в настоящий остров тепла и уюта, где зима остаётся за окном.

Уточнения

Электрический обогреватель - устройство, предназначенное для отопления помещений с использованием электроэнергии в качестве источника нагрева.

