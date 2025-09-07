С виду уют — внутри катастрофа: выбираем обогреватель, который греет, а не портит воздух и кошелёк

Хороший обогреватель выручит в межсезонье, при "слабых" батареях зимой и в неотапливаемых помещениях — гараже, мастерской, на веранде. Ниже — короткая "карта местности": какие бывают обогреватели, чем они отличаются, как рассчитать мощность и не промахнуться с выбором.
Обогреватель в доме
Быстрая шпаргалка (что кому)
Нужно быстро согреться здесь и сейчас: тепловентилятор/керамический тепловентилятор.
Тихо, безопасно в детской/спальне: конвектор (настенный или напольный) с термостатом.
Долго держать тепло без лишней суеты: масляный радиатор или монолитный (каменная панель).
Точечно греть зону (терраса, рабочий стол, веранда): инфракрасный/галогенный обогреватель.
Нет электричества: газовый (только с контролем и вентиляцией).
Красиво + уют: электрокамин (как дополнительный источник тепла).
Экономно, тихо, "не сушит": микатермический (для небольших помещений).
Типы обогревателей и их особенности
Инфракрасные (в т. ч. галогенные)
Греют предметы и людей, а уже они — воздух; хороши для локальных зон (террасы, рабочая зона, веранда).
Плюсы: мгновенный эффект (30-60 с), тишина, комфорт "как от солнца".
Минусы: греют пятном, после выключения сразу остывает; открытые лампы светятся (но есть модели с керамикой без свечения).
Масляные радиаторы
Металлические "секции" с маслом внутри; долго разогреваются — и долго отдают тепло.
Плюсы: простые, тихие, недорогие, долго держат тепло после выключения.
Минусы: тяжёлые, горячий корпус (осторожно с детьми/питомцами), медленный старт, подсушивают воздух.