Шерстяные вещи предают первыми: одна ошибка при стирке обернётся катастрофой для гардероба

4:12
Недвижимость

Шерстяные вещи всегда ценились за комфорт и способность удерживать тепло. Однако за такой текстиль нужно ухаживать особенно бережно: он быстро теряет форму, садится или растягивается при неправильной стирке. Чтобы любимый свитер, пальто или плед радовали не один сезон, стоит знать простые правила ухода.

Шерстяные вещи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Шерстяные вещи

Особенности шерстяных волокон

Шерсть получают из подшерстка или остевого волоса животных, и свойства ткани зависят от породы.

  • Альпака — гладкое и лёгкое волокно, прекрасно сохраняет тепло.
  • Меринос — мягкая и нежная шерсть, популярная для повседневной одежды.
  • Ангора — пушистое волокно ангорского кролика, очень тёплое и лёгкое.
  • Кашемир — подшёрсток козы, отличается особой мягкостью.
  • Верблюжья шерсть — плотная и износостойкая, отлично удерживает тепло.

Объединяет их одно: волокна чрезвычайно деликатные. При высокой температуре они "садятся", при трении — деформируются, а резкие перепады воды приводят к появлению катышков.

Основные правила ухода

Перед стиркой необходимо внимательно изучить ярлычок. Некоторые изделия разрешено только сдавать в химчистку. Если стирка допустима, важно придерживаться правил:

  • Использовать только щадящие средства. Агрессивные порошки и отбеливатели быстро портят волокно.
  • Исключить горячую воду и сушку при высокой температуре.
  • Гладить только с изнанки и при минимальном нагреве утюга.
  • Проверять любое средство для пятен на незаметном участке.

Чем стирать шерсть

Для ручной стирки подходят мягкие составы — мыло для шерсти, детское мыло без добавок или даже шампунь. Мыло натирают в стружку и растворяют в тёплой воде.

Для машинки выбирают жидкие средства или капсулы с пометкой "для шерсти". Они растворяются полностью и не оставляют пятен. Допустимо добавлять кондиционер: он смягчает ткань и снимает статическое электричество. При отсутствии кондиционера можно использовать 9% уксус — он дополнительно закрепляет окраску.

Как стирать вручную

  • Аккуратно расчешите ворс, застегните пуговицы и выверните изделие.
  • Разведите моющее средство в воде до 30 °C.
  • Замочите вещь на 10-15 минут, слегка сжимая и расправляя.
  • Осторожно постирайте, избегая сильного трения.
  • Сожмите, чтобы убрать раствор, и ополосните в воде такой же температуры.
  • Прополощите несколько раз.
  • Отожмите, завернув в полотенце — выкручивать запрещено.

Как стирать в машинке

  • Подготовьте вещи: застегните, выверните, проверьте стойкость цвета.
  • Не перегружайте барабан. Тяжёлые и лёгкие вещи лучше стирать отдельно.
  • Выберите режим "Шерсть" или "Деликатный".
  • Отключите отжим или снизьте его до 400-600 об./мин.
  • После стирки достаньте вещи сразу, слегка отожмите руками.

Сушка шерстяного текстиля

Намокшая шерсть очень тяжёлая и легко вытягивается, поэтому сушить её в подвешенном виде нельзя. Излишки влаги удаляют полотенцем, скатывая изделие в рулон. Затем вещь расправляют и раскладывают на горизонтальной поверхности.
Солнечные лучи и батареи категорически противопоказаны — волокно деформируется и грубеет.

Как спасти испорченную вещь

  • Если изделие село после горячей воды, его замачивают в растворе кондиционера на полчаса. Затем осторожно вытягивают до нужной формы и сушат на горизонтальной поверхности, фиксируя булавками.
  • Если вещь растянулась, её увлажняют из пульверизатора, расправляют и придают нужные очертания.

Помните: такие меры работают один-два раза. Дальше структура волокна разрушается окончательно, и вернуть одежде прежний вид уже не получится.

Уточнения

Ворс Ворса - волокнистый покров (волоски, пушок), обычно на поверхностях текстиля ("ворсовых тканей"), также слово "ворс" используется также для меха животных и материала для кистей.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
