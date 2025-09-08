Шерстяные вещи предают первыми: одна ошибка при стирке обернётся катастрофой для гардероба

Шерстяные вещи всегда ценились за комфорт и способность удерживать тепло. Однако за такой текстиль нужно ухаживать особенно бережно: он быстро теряет форму, садится или растягивается при неправильной стирке. Чтобы любимый свитер, пальто или плед радовали не один сезон, стоит знать простые правила ухода.
Шерсть получают из подшерстка или остевого волоса животных, и свойства ткани зависят от породы.
Объединяет их одно: волокна чрезвычайно деликатные. При высокой температуре они "садятся", при трении — деформируются, а резкие перепады воды приводят к появлению катышков.
Перед стиркой необходимо внимательно изучить ярлычок. Некоторые изделия разрешено только сдавать в химчистку. Если стирка допустима, важно придерживаться правил:
Для ручной стирки подходят мягкие составы — мыло для шерсти, детское мыло без добавок или даже шампунь. Мыло натирают в стружку и растворяют в тёплой воде.
Для машинки выбирают жидкие средства или капсулы с пометкой "для шерсти". Они растворяются полностью и не оставляют пятен. Допустимо добавлять кондиционер: он смягчает ткань и снимает статическое электричество. При отсутствии кондиционера можно использовать 9% уксус — он дополнительно закрепляет окраску.
Намокшая шерсть очень тяжёлая и легко вытягивается, поэтому сушить её в подвешенном виде нельзя. Излишки влаги удаляют полотенцем, скатывая изделие в рулон. Затем вещь расправляют и раскладывают на горизонтальной поверхности.
Солнечные лучи и батареи категорически противопоказаны — волокно деформируется и грубеет.
Помните: такие меры работают один-два раза. Дальше структура волокна разрушается окончательно, и вернуть одежде прежний вид уже не получится.
Уточнения
Ворс Ворса - волокнистый покров (волоски, пушок), обычно на поверхностях текстиля ("ворсовых тканей"), также слово "ворс" используется также для меха животных и материала для кистей.
