Затирка больше не будет серой: простая домашняя смесь стирает годы грязи с плитки за минуты

Затирка на кухне и в ванной первой "собирает" влагу, жир и грязь — от этого швы темнеют и выглядят неухоженно даже при идеально чистой плитке. Хорошая новость: большинство загрязнений на цементной затирке снимаются доступными средствами из кухонного шкафа. Ниже — быстрые и рабочие рецепты, нюансы для разных поверхностей и важные меры безопасности.
Очистка затирки в ванной
Важное про безопасность (прочитайте, прежде чем мыть)
Никогда не смешивайте отбеливатель (гипохлорит) с уксусом, кислотами, аммиаком и средствами "от накипи". Это выделяет токсичные газы (в т. ч. хлор).
Кислоты (уксус, лимон) могут матировать и "съедать" цементную затирку и запрещены для натурального камня (мрамор, травертин, известняк). Для камня — только pH-нейтральные составы.
Делайте пятиминутную пробу на незаметном участке, обеспечьте проветривание, работайте в перчатках и нейлоновой щёткой (металл царапает швы).
Быстрые рецепты за 5-10 минут
Экспресс-блеск для кухонной затирки (жир, налёт)
1 л тёплой воды.
1 ст. л. жидкого средства для посуды (пАВ разбивают жир).
1 ст. л. кальцинированной соды (стиральной, не пищевой) или 2 ст. л. пищевой соды.
Как делать
Пылесосом уберите пыль из швов → нанесите раствор, дайте вылежаться 3-5 минут → потрите щёткой по шву → соберите влажной микрофиброй.
Почему работает
Щёлочь переводит жиры в растворимую форму, ПАВ — эмульгируют.
Светлый шов без риска для плитки
2 ст. л. пищевой соды.
2-3 ч. л. 3% перекиси водорода.
1 ч. л. средства для посуды (опционально).
Как делать
Смешайте в пасту → нанесите на швы на 5-10 минут → щёткой по направлению шва → влажной тряпкой уберите остатки.