Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нависшие веки и усталый взгляд: три трюка, которые обманут возраст
Обороты скачут — мотор умирает: поломки, которые могут заглушить двигатель на ходу
Как прошла свадьба Ариадны Волочковой: без голубей, но с трогательным сюрпризом
Здоровье без фитнеса и салатов: привычка, о которой забыли все
Лес хранит страшную память: медведь-убийца, которого боялись даже снайперы
Как за одну осень превратить убитую землю в плодородный грунт
Забудьте про изнурительные тренировки: 40 минут — вот ключ к здоровью и отличному настроению
Тайный язык эльзасских домов: цвета и орнаменты, которые могут прочесть только посвящённые
Каждый ролл может стать последним: чем опаснее суши, тем вкуснее они кажутся

Затирка больше не будет серой: простая домашняя смесь стирает годы грязи с плитки за минуты

6:25
Недвижимость

Затирка на кухне и в ванной первой "собирает" влагу, жир и грязь — от этого швы темнеют и выглядят неухоженно даже при идеально чистой плитке. Хорошая новость: большинство загрязнений на цементной затирке снимаются доступными средствами из кухонного шкафа. Ниже — быстрые и рабочие рецепты, нюансы для разных поверхностей и важные меры безопасности.

Очистка затирки в ванной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Очистка затирки в ванной

Важное про безопасность (прочитайте, прежде чем мыть)

  • Никогда не смешивайте отбеливатель (гипохлорит) с уксусом, кислотами, аммиаком и средствами "от накипи". Это выделяет токсичные газы (в т. ч. хлор).
  • Кислоты (уксус, лимон) могут матировать и "съедать" цементную затирку и запрещены для натурального камня (мрамор, травертин, известняк). Для камня — только pH-нейтральные составы.
  • Делайте пятиминутную пробу на незаметном участке, обеспечьте проветривание, работайте в перчатках и нейлоновой щёткой (металл царапает швы).

Быстрые рецепты за 5-10 минут

Экспресс-блеск для кухонной затирки (жир, налёт)

  • 1 л тёплой воды.
  • 1 ст. л. жидкого средства для посуды (пАВ разбивают жир).
  • 1 ст. л. кальцинированной соды (стиральной, не пищевой) или 2 ст. л. пищевой соды.

Как делать

  • Пылесосом уберите пыль из швов → нанесите раствор, дайте вылежаться 3-5 минут → потрите щёткой по шву → соберите влажной микрофиброй.

Почему работает

  • Щёлочь переводит жиры в растворимую форму, ПАВ — эмульгируют.

Светлый шов без риска для плитки

  • 2 ст. л. пищевой соды.
  • 2-3 ч. л. 3% перекиси водорода.
  • 1 ч. л. средства для посуды (опционально).

Как делать

  • Смешайте в пасту → нанесите на швы на 5-10 минут → щёткой по направлению шва → влажной тряпкой уберите остатки.

Плюс

  • Перекись осветляет органические пятна, сода — мягкий абразив, не царапает глазурь.

Классический кислый способ (только на керамике/фарфоре и не по камню)

  • Уксус 9%: вода = 1: 1 в пульверизатор.

Как делать:

  • Распылите на швы → 3-5 минут выдержки → щётка → смыть большим количеством воды, нейтрализовать слабым содовым раствором (1 ч. л. на 0,5 л воды).

Зачем нейтрализация:

  • Чтобы остановить действие кислоты на цементную матрицу шва.

Против плесени и розового налёта в ванной

  • 3% перекись водорода в пульверизаторе или кислородный отбеливатель (перкарбонат натрия: 1-2 ст. л. на 1 л тёплой воды).

Как делать

  • Смочите швы, накройте полосками бумажного полотенца, снова смочите — "компресс" держите 10-15 минут → щётка → смыть.

Почему лучше, чем хлор:

  • Перекись и перкарбонат активны против био-плёнок, без резкого запаха и без риска для хрома/фурнитуры.

Пароочиститель (если есть)

  • Форсунка-"щелевая" насадка + щётка.

Как делать:

Вести пар вдоль шва, тут же протирать микрофиброй.

Плюс:

Высокая температура разрушает жир и биоплёнку, минимум химии.

Что выбрать для вашего типа затирки и плитки

  • Цементная затирка (самая распространённая): подойдут все щелочные/кислородные рецепты выше; кислоты применять кратко и не часто.
  • Эпоксидная затирка: менее пористая, чаще хватает тёплой воды + ПАВ или пароочистителя; жёсткие абразивы не нужны.
  • Натуральный камень (мрамор, травертин): только pH-нейтральные чистящие (вода + немного ПАВ). Ни уксуса, ни лимона, ни "антинакипи".

Генеральная схема за один проход

  • Сухая подготовка: пропылесосьте швы и кромки, снимите песчинки (они царапают).
  • Выбор состава: жир/жёлтые швы — рецепт №1; потемнение/чай-кофе — №2; известковый налёт — №3; плесень — №4.
  • Выдержка: 3-10 минут — даёт химии "поработать", сокращает трение.
  • Механика: нейлоновая щётка, движения вдоль шва.
  • Финиш: обильное смывание чистой водой, затем сухая микрофибра — так на поверхности не останутся соли/полосы.

Как закрепить результат — чтобы швы не темнели

  • Сушка и герметизация: дайте швам высохнуть 24 часа и нанесите проникающий герметик для затирки (есть кисточковые/маркерные). Он снизит впитывание грязи и плесени на 6-12 месяцев.
  • Еженедельная профилактика: тёплая вода + капля средства для посуды; в ванной — после душа быстро протирать швы микрофиброй (влага = питание для грибка).
  • Контроль влажности: исправьте микроподтёки, включайте вытяжку, держите дверь ванной приоткрытой; на кухне — фильтр/сеточка для жира на вытяжке.

Частые вопросы

Можно ли отбеливателем

  • Хлор быстро "обелит", но может "подъедать" цемент, желтить швы и портить фурнитуру. Пользуйтесь точечно и редко. Никогда не смешивайте с кислотами/аммиаком.

Чем чистить швы в душевой с мраморной плиткой

  • Только нейтральным средством для камня или рецептом №1 без содовой "щётки" по камню; кислотам — нет.

Швы как новые, но темнеют обратно

  • После глубокой чистки высушите и обязательно запечатайте проникающим герметиком; обновляйте каждые 6-12 месяцев.

Короткий чек-лист за 5 минут к белым швам

  • Пылесос → паста сода+перекись (№2) → 10 минут → щётка → смыть → насухо.
  • Для плесени — "компресс" с 3% перекисью/перкарбонатом.
  • Для жира — щёлочной рецепт №1.
  • Финиш: сухая микрофибра + герметик на следующий день.

С этими формулами затирка заметно светлеет уже после первого цикла, а аккуратный "финиш" и герметизация удерживают результат надолго.

Уточнения

Керами́ческая пли́тка или ка́фель (от нем. Kachel), — пластины из обожжённой глины, на современном рынке чаще всего плоские, квадратной или прямоугольной формы.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Экономика и бизнес
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Калистеника набирает популярность: тренировки, которые ломают привычные правила фитнеса
Новости спорта
Калистеника набирает популярность: тренировки, которые ломают привычные правила фитнеса
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Красота и стиль
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Популярное
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа

В пустынях Саудовской Аравии стоит камень, рассечённый словно клинком. Учёные спорят: шутка природы или след древней цивилизации?

Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Яичная скорлупа превращает сад в минное поле: неожиданный эффект
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Последние материалы
Обороты скачут — мотор умирает: поломки, которые могут заглушить двигатель на ходу
Как прошла свадьба Ариадны Волочковой: без голубей, но с трогательным сюрпризом
Здоровье без фитнеса и салатов: привычка, о которой забыли все
Лес хранит страшную память: медведь-убийца, которого боялись даже снайперы
Как за одну осень превратить убитую землю в плодородный грунт
Забудьте про изнурительные тренировки: 40 минут — вот ключ к здоровью и отличному настроению
Тайный язык эльзасских домов: цвета и орнаменты, которые могут прочесть только посвящённые
Каждый ролл может стать последним: чем опаснее суши, тем вкуснее они кажутся
С виду уют — внутри катастрофа: выбираем обогреватель, который греет, а не портит воздух и кошелёк
Опасное прошлое: древнейшее микробное ДНК ворвалось в наш мир
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.