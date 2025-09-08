Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шея хрустит, будто ржавые петли? 5 движений, которые вернут ей подвижность и спасут от постоянной боли
Кто почти не работал: возраст выхода на пенсию сдвигается
Секреты древних вулканов: учёные раскрыли тайну вулканизма Северной Атлантики
Секретный метод есть и не толстеть: эти продукты превращают калории в мышцы
Загадка бороды: Юрий Лоза показал, каким он был импозантным мужчиной с растительностью на лице
Шерстяные вещи предают первыми: одна ошибка при стирке обернётся катастрофой для гардероба
Усталость тает, энергия прёт: простой эксперимент, который стоит попробовать каждому
Чудовище из джунглей: питон весом 150 кг и длиной почти восемь метров вводит в ужас местных
Прощай, лишний вес: готовим кабачки по-французски без масла — фигура скажет спасибо

Старый метод обработки белья снова в цене — вещи выглядят идеально дольше

4:15
Недвижимость

Хозяйки ещё несколько десятилетий назад не представляли уход за бельём без крахмаления. Сегодня эта привычка кажется старомодной, но стоит попробовать — и легко понять, почему метод до сих пор ценят. Крахмальная пропитка делает ткань более плотной, устойчивой к загрязнениям и смятию, помогает дольше сохранять свежий вид вещей.

Крахмаление белья
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Крахмаление белья

Разберёмся, чем можно крахмалить и как правильно это делать для разных типов тканей и предметов.

Зачем крахмалят ткань

Процедура крахмаления придаёт текстилю несколько важных свойств:

  • образуется тонкая плёнка, защищающая материал от грязи;
  • ткань становится плотнее и лучше держит форму;
  • уменьшается риск появления заломов и складок;
  • волокна меньше изнашиваются.

Благодаря этому накрахмаленные вещи выглядят аккуратнее и дольше сохраняют свежесть.

Виды крахмала для обработки

Для процедуры подходят разные варианты, и каждый из них даёт особый результат.

  • Картофельный — обеспечивает максимальную жёсткость, делает ткань формоустойчивой. Подходит для подъюбников, рубашек, декоративных элементов.
  • Кукурузный — придаёт умеренную жёсткость и лёгкий блеск, подчёркивает цвет. Хорош для постельного и столового белья.
  • Рисовый — делает ткань очень гладкой, оставляет минимум жёсткости. Лучше всего подходит для тонких тканей — блузок, платьев, лёгких штор.
  • Синтетический (модифицированный) — универсален, прост в использовании, не оставляет следов и подходит для любых материалов. Чаще всего выпускается в форме спреев.

Как приготовить раствор

Консистенция раствора определяет конечную жёсткость ткани. Существует три варианта:

  • слабый — для лёгкой фиксации формы;
  • средний — универсальный;
  • крепкий — для максимальной жёсткости.

Пошаговый рецепт

  • В литре воды оставьте половину стакана холодной жидкости.
  • Остальное доведите до кипения.
  • В холодной воде растворите крахмал.
  • Вливайте его тонкой струйкой в кипяток, помешивая.
  • Варите до прозрачности — не должно остаться комков.

Совет: для белых тканей можно добавить каплю синьки, чтобы усилить белизну.

Накрахмаливание вещей

Перед обработкой раствор остужают до 30-35°C, если вещь цветная. Белые ткани иногда замачивают и в горячем растворе. Изделие оставляют на 10-15 минут, затем слегка отжимают без выкручивания. Сушить лучше в расправленном виде, а гладить — пока ткань остаётся чуть влажной.

Спреи на основе крахмала

Современная альтернатива — готовые аэрозоли. Их распыляют на ткань прямо во время глажки, что позволяет обрабатывать отдельные участки и экономит время.

Особенности крахмаления разных предметов

  • Рубашки. Замачивание всей рубашки в мягком растворе. Обработка воротника и манжет губкой с крепким раствором для локальной жёсткости.
  • Скатерти и салфетки. Их обычно крахмалят средним раствором. Вязаные салфетки можно сделать очень жёсткими, вымочив в крепкой смеси и высушив в заданной форме.
  • Цветы из ткани. Ткань для них подготавливают заранее. Хлопок укрепляют картофельным крахмалом, а для шёлка чаще используют желатин. Уже готовый цветок крахмалить сложно — можно только обработать лепестки отдельно.
  • Платья. Обрабатывают в основном подъюбники и нижние юбки. Их погружают в крепкий раствор, сушат и гладят. Верхнюю часть платья, если и крахмалят, то только слабым составом.

Какие вещи лучше не крахмалить

  • тёмную одежду — на ней могут остаться белые разводы;
  • синтетические ткани — они теряют эластичность;
  • обтягивающие платья — станут некомфортными;
  • нижнее бельё - нарушается гигроскопичность материала.

Если всё же хочется добиться аккуратности, лучше использовать синтетический крахмал в спрее.

Уточнения

Крахма́л — органическое вещество с формулой (C6H10O5)n, смесь полисахаридов амилозы и амилопектина, мономером которых является альфа-глюкоза.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Красота и стиль
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Яичная скорлупа превращает сад в минное поле: неожиданный эффект
Садоводство, цветоводство
Яичная скорлупа превращает сад в минное поле: неожиданный эффект
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Домашние животные
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Популярное
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха

Лютые волки, исчезнувшие тысячи лет назад, снова восстали! Узнайте о секретах их возрождения и научных прорывах компании Colossal Biosciences.

Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Последние материалы
Потерянный багаж: что происходит с чемоданами, которые не нашли владельцев
Умные светофоры в Москве: пробкам пришёл конец или только начало
Конституционная худоба: фитнес-тренер Бела Барнс раскрывает куда исчезают калории худых
Старый метод обработки белья снова в цене — вещи выглядят идеально дольше
Гарвардская тарелка приведёт к идеальному телу: как похудеть без ограничений
Прощай, лысина: Сергей Романович сделал операцию по пересадке волос
Кето и акне: что происходит с лицом при изменении рациона
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
После долгого ожидания: зарплаты бюджетников проиндексируют
Инфляция и курс рубля: ловушка, в которую рискуют попасть миллионы россиян
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.