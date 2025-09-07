Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маленький побег превращается в зелёный щит: секрет розмарина раскрыт
Сладкий яд для мозга: как 7 популярных подсластителей ускоряют его старение
15 001 роза для Авроры: Лепс удивил публику щедрым подарком возлюбленной
Топливный шок: цены на бензин растут, дизель замер — что дальше
Положение рук за рулём раскрывает стиль вождения лучше скорости: хват, который снижает усталость, но повышает риск аварии
3-я улица Строителей — вымысел: где на самом деле жили главные герои Иронии судьбы
Сумка вносит хаос или порядок: решающее правило осеннего стиля
Собаки задыхаются, кровоточат и умирают: опасность, о которой забывают хозяева
Правильная чистка зубов: главная ошибка миллионов — количество пасты не важно

Забудьте про отбеливатель: плесень уходит навсегда после этих трёх ингредиентов

3:03
Недвижимость

Пятна плесени на стенах — это не только эстетическая проблема, но и фактор риска для здоровья. Споры грибков могут вызывать аллергии, кашель, раздражение дыхательных путей и даже усугублять хронические заболевания. Чаще всего в быту для борьбы с плесенью используют отбеливатель, но исследования показывают, что это средство работает лишь поверхностно.

Удаление плесени со стены
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Удаление плесени со стены

Почему отбеливатель не решает проблему

  • гипохлорит натрия убивает только верхний слой грибка, а споры в глубине стены остаются живыми;
  • агрессивные пары раздражают глаза, кожу и дыхательные пути;
  • краска и штукатурка могут быть повреждены едкими соединениями;
  • пятна быстро возвращаются в условиях высокой влажности и плохой вентиляции.

Именно поэтому всё больше специалистов по домашней гигиене рекомендуют натуральные альтернативы — они не только безопаснее, но и действуют глубже.

Белый уксус: природный антисептик

Кислотная среда уксуса разрушает структуру грибка и препятствует его дальнейшему росту.

Как использовать:

  • налейте уксус в пульверизатор;
  • распылите прямо на пятна плесени;
  • оставьте минимум на час, затем вытрите поверхность;
  • для усиления эффекта добавьте 5-10 капель масла чайного дерева, обладающего сильным противогрибковым действием.

Такое средство безопасно для детей, домашних животных и окружающей среды.

Пищевая сода и лимон: двойной эффект

Пищевая сода обладает щёлочными свойствами и мягким абразивным действием, а лимонный сок известен как природный антисептик и отбеливатель.

Рецепт смеси:

  • 2 столовые ложки пищевой соды;
  • немного воды до образования густой пасты;
  • при сильных пятнах добавьте сок половины лимона.

Применение:

  • нанесите пасту на поражённый участок;
  • почистите щёткой со средними ворсинками;
  • оставьте на 10-15 минут и смойте.

Такая комбинация не только удаляет плесень, но и дезинфицирует поверхность, предотвращая её повторное появление.

Дополнительные натуральные средства

  • Бура: природный минерал, обладающий антисептическими свойствами.
  • Перекись водорода 3%: хорошо удаляет плесень с плитки и швов.
  • Эфирные масла (лаванда, эвкалипт, гвоздика): подавляют рост грибка и придают помещению свежий аромат.

Как предотвратить появление плесени

  • регулярно проветривайте комнаты;
  • держите окна открытыми хотя бы 10-15 минут в день;
  • используйте осушители воздуха в ванных и на кухне;
  • следите за отсутствием протечек и сырости;
  • мойте стены и плитку натуральными растворами раз в месяц.

Регулярное применение натуральных средств в сочетании с хорошей вентиляцией помогает создать в доме здоровый микроклимат и навсегда избавиться от чёрных пятен на стенах.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
Красота и стиль
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Домашние животные
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Красота и стиль
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Популярное
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа

В пустынях Саудовской Аравии стоит камень, рассечённый словно клинком. Учёные спорят: шутка природы или след древней цивилизации?

Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Последние материалы
Этот соус удивляет сочетанием нежности и яркого вкуса даже искушённых сладкоежек
Ошибка на старте пробежки, из-за которой даже короткая дистанция может обернуться травмой
Уборка без химии: два простых ингредиента меняют правила игры
410 км — стратегический прорыв: Сила Сибири-2 набирает ход
Отношения подтверждены: Акиньшина и Козловский опубликовали совместное фото с отдыха
Стрижка превращает паспорт в шутку: минус 10 лет за один вечер
Искра из выхлопа может стоить слишком дорого: когда опасна заправка с заведённым двигателем
Осенний отпуск в Азии: одна ошибка — и отдых обернётся разочарованием
Секрет здоровой спины ребенка: всего 4 правила, которые должен знать каждый родитель
Маленький монстр в ухе: почему мы боимся этой редкой, но возможной ситуации
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.