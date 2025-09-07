Ошибка с кондиционером для белья превращает полотенце в бесполезную тряпку

Большие пушистые полотенца любят многие — ими приятно укутаться и быстро вытереться. Но последние исследования показывают: именно они могут быть самыми непрактичными и даже негигиеничными.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кондиционер для белья возле стиральной машины

Как часто менять полотенца

Долгое время люди спорили, нужно ли стирать полотенца раз в неделю или достаточно раз в несколько дней. Однако вывод однозначен: использовать одно полотенце можно максимум дважды. Если душ принимается утром и вечером, значит, менять полотенце стоит каждый день.

Всё дело в том, что даже после аккуратного использования полотенце остаётся влажным, в нём задерживаются частицы кожи, бактерии и грибки. При повторном применении они возвращаются на кожу, повышая риск раздражений и инфекций.

Почему большие полотенца невыгодны

Осушить тело можно и маленьким полотенцем — разница лишь в удобстве. А вот расход воды, порошка и места для сушки у больших моделей выше в несколько раз. По сути, экономии нет: только больше стирки и хлопот.

Как правильно сушить

Главное правило: полотенце должно полностью высохнуть перед следующим использованием. Для этого его развешивают на полотенцесушитель, обычный сушильный каркас или шнур. Скомканные и сырые полотенца начинают пахнуть и становятся рассадником плесени.

Правила стирки

Стирать полотенца нужно отдельно от другого белья.

Оптимальная температура — не ниже 60 °C, чтобы уничтожить бактерии.

Никакой кондиционер для белья: он обволакивает волокна, и ткань хуже впитывает влагу.

Перед закладкой в корзину или стиральную машину полотенца должны быть полностью сухими.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

