Ошибка с кондиционером для белья превращает полотенце в бесполезную тряпку

Большие пушистые полотенца любят многие — ими приятно укутаться и быстро вытереться. Но последние исследования показывают: именно они могут быть самыми непрактичными и даже негигиеничными.
Долгое время люди спорили, нужно ли стирать полотенца раз в неделю или достаточно раз в несколько дней. Однако вывод однозначен: использовать одно полотенце можно максимум дважды. Если душ принимается утром и вечером, значит, менять полотенце стоит каждый день.
Всё дело в том, что даже после аккуратного использования полотенце остаётся влажным, в нём задерживаются частицы кожи, бактерии и грибки. При повторном применении они возвращаются на кожу, повышая риск раздражений и инфекций.
Осушить тело можно и маленьким полотенцем — разница лишь в удобстве. А вот расход воды, порошка и места для сушки у больших моделей выше в несколько раз. По сути, экономии нет: только больше стирки и хлопот.
Главное правило: полотенце должно полностью высохнуть перед следующим использованием. Для этого его развешивают на полотенцесушитель, обычный сушильный каркас или шнур. Скомканные и сырые полотенца начинают пахнуть и становятся рассадником плесени.
Перед закладкой в корзину или стиральную машину полотенца должны быть полностью сухими.
Уточнения
