Комары бегут прочь: запах, который ломает их систему навигации

Какие запахи способны превратить вашу кожу и дом в настоящую "невидимую зону" для комаров? Ответ кроется в силе природных ароматов, которые эти насекомые не переносят.
Сильнее всего этих насекомых отталкивают эфирные масла: лимон, эвкалипт, лаванда, мята, базилик, шалфей, корица, кедр и сандал. Особенно выделяется эвкалипт — его эффективность подтверждена исследованиями.
Популярным средством остаётся и цитронелла: её добавляют в спреи, свечи и аромалампы. Даже простая лаванда в горшке на подоконнике работает как щит, а мята и базилик на балконе не только отпугивают насекомых, но и радуют ароматом.
Многие выбирают масла — например, ним или кунжут. Они создают тонкую защитную плёнку на коже и мешают комарам улавливать запах человека. Ним часто используют в дуэте с литсеей кубебой для усиленного эффекта.
Для дома подойдут ультразвуковые диффузоры: достаточно пары капель масла лаванды или эвкалипта, и воздух наполнится ароматом, неприятным для насекомых.
Комары ориентируются по "следам" запаха кожи. Но интенсивные ароматы вроде цитронеллы сбивают их "навигацию", маскируя человеческий запах. Молекулы этих масел заполняют воздух и буквально лишают насекомых способности точно находить жертву.
Ни один аромат не даёт стопроцентной защиты. Эффективность зависит от вида комаров, климата и регулярности применения. В сильно заражённых районах лучше комбинировать масла с сетками и физическими барьерами.
Несмотря на это, натуральные средства вроде эвкалипта, лаванды и ним остаются надёжным выбором: они безопасны, приятны в использовании и помогают сохранять баланс между защитой и заботой о природе.
Уточнения
Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары (лат. Culicidae) — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.
