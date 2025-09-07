Горячая или холодная: вот какой водой мыть полы, чтобы они служили дольше

Выбор температуры воды для мытья полов — не бытовая мелочь, а важное решение, которое влияет на долговечность покрытия и качество уборки.

Разные материалы требуют разного подхода, и ошибка может привести к повреждениям.

Горячая вода

Горячая вода (50-60°C) эффективно обезжиривает и дезинфицирует, идеально подходит для:

Керамической плитки

Каменных полов (кроме полированного мрамора)

Термостойкого винила

Важно: не используйте кипяток — он может повредить даже устойчивые покрытия.

Холодная вода

Холодная или слегка теплая вода необходима для:

Деревянных полов — горячая вода вызывает деформацию и выцветание

Пластиковых покрытий — предотвращает термическое повреждение

Полированного мрамора и гранита — кислотные средства и горячая вода разрушают поверхность

Для дерева используйте минимальное количество воды и хорошо отжатую швабру.

Универсальные правила

Перед мытьем обязательно подмести или пропылесосить пол. Для разных покрытий используйте специализированные средства:

Дерево: специальные средства или вода с уксусом/лимонным соком

Камень: только pH-нейтральные средства

Плитка: уксус или пищевая сода для сложных загрязнений

Холодная вода уменьшает разводы, так как медленнее испаряется. Всегда используйте чистую воду и минимум моющего средства.

Уточнения

