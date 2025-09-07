Горячая или холодная: вот какой водой мыть полы, чтобы они служили дольше

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:31
Недвижимость

Выбор температуры воды для мытья полов — не бытовая мелочь, а важное решение, которое влияет на долговечность покрытия и качество уборки.

Уборка линолеума
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уборка линолеума

Разные материалы требуют разного подхода, и ошибка может привести к повреждениям.

Горячая вода

Горячая вода (50-60°C) эффективно обезжиривает и дезинфицирует, идеально подходит для:

  • Керамической плитки
  • Каменных полов (кроме полированного мрамора)
  • Термостойкого винила

Важно: не используйте кипяток — он может повредить даже устойчивые покрытия.

Холодная вода

Холодная или слегка теплая вода необходима для:

  • Деревянных полов — горячая вода вызывает деформацию и выцветание
  • Пластиковых покрытий — предотвращает термическое повреждение
  • Полированного мрамора и гранита — кислотные средства и горячая вода разрушают поверхность

Для дерева используйте минимальное количество воды и хорошо отжатую швабру.

Универсальные правила

Перед мытьем обязательно подмести или пропылесосить пол. Для разных покрытий используйте специализированные средства:

  • Дерево: специальные средства или вода с уксусом/лимонным соком
  • Камень: только pH-нейтральные средства
  • Плитка: уксус или пищевая сода для сложных загрязнений

Холодная вода уменьшает разводы, так как медленнее испаряется. Всегда используйте чистую воду и минимум моющего средства.

Уточнения

Полы — в доме, помещении: нижнее покрытие, настил.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
