Горячая или холодная: вот какой водой мыть полы, чтобы они служили дольше

Выбор температуры воды для мытья полов — не бытовая мелочь, а важное решение, которое влияет на долговечность покрытия и качество уборки.
Разные материалы требуют разного подхода, и ошибка может привести к повреждениям.
Горячая вода (50-60°C) эффективно обезжиривает и дезинфицирует, идеально подходит для:
Важно: не используйте кипяток — он может повредить даже устойчивые покрытия.
Холодная или слегка теплая вода необходима для:
Для дерева используйте минимальное количество воды и хорошо отжатую швабру.
Перед мытьем обязательно подмести или пропылесосить пол. Для разных покрытий используйте специализированные средства:
Холодная вода уменьшает разводы, так как медленнее испаряется. Всегда используйте чистую воду и минимум моющего средства.
Уточнения
Полы — в доме, помещении: нижнее покрытие, настил.
