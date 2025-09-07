Как избавиться от плесени на шторах быстро и экологично: ответ лежит у вас на кухне

Плесень на шторах — распространенная проблема, но с ней можно справиться экологичным способом без химии.

Вместо уксуса и агрессивных средств достаточно использовать натуральный "цитрусовый раствор" из лимонного сока и поваренной соли.

Процесс обработки

Перед стиркой в машинке пораженные плесенью участки штор нужно обильно смочить свежевыжатым лимонным соком, затем обильно посыпать солью и оставить на 30-40 минут. Кислота лимона разрушает структуру плесени, а соль усиливает эффект и абсорбирует влагу. После этого шторы можно стирать обычным способом.

Важные нюансы

Перед обработкой обязательно проведите тест на незаметном участке ткани — некоторые материалы могут желтеть от контакта с лимонной кислотой. При стирке соблюдайте температурный режим (не выше 30°C для полиэстера) и используйте мешок для стирки или наволочку, чтобы избежать заломов и повреждений ткани.

Дополнительный бонус

Лимонный сок также эффективно отбеливает посеревшие ткани. Добавление сока трех лимонов в отсек для кондиционера во время стирки вернет шторам первоначальную белизну. Этот метод использовали еще наши бабушки, когда современной бытовой химии не существовало.

Уточнения

