Экспресс-уборка за 15 минут: как успеть убраться, если гости уже на пороге

Неожиданный визит гостей может вызвать панику, особенно когда дом требует уборки.
Однако всего за 15 минут можно создать впечатление идеального порядка, сосредоточившись на ключевых зонах и используя эффективные приемы.
Начните с отключения всех отвлекающих факторов и установите таймер на 15 минут. Первым делом займитесь ванной комнатой: протрите раковину и столешницу, замените полотенце, пополните запасы туалетной бумаги и мыла. Несколько капель эфирного масла на внутреннюю сторону рулона туалетной бумаги создадут приятный аромат.
Проведите влажной тканью по поверхностям на уровне глаз — этого достаточно, чтобы создать эффект чистоты. Не тратьте время на труднодоступные места. Откройте окна для проветривания — свежий воздух мгновенно освежит атмосферу. Пропылесосьте проходные зоны в гостиной и прихожей, не перемещая мебель. Точечно удалите пятна с пола влажной тканью или шваброй.
Приведите в порядок диван: расправьте чехол, взбейте подушки. Включите аромалампу с цитрусовым ароматом или сварите кофе — эти запахи ассоциируются с уютом и чистотой. Эти простые действия создадут ощущение подготовленности к приему гостей, даже если генеральная уборка не проводилась.
