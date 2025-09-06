Не забывайте о послесезонном обслуживании кондиционера — это защитит здоровье вашей семьи

Отключение кондиционера в холодное время года может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, если не провести правильное обслуживание.

Влажная среда внутри устройства становится идеальным местом для размножения опасных микроорганизмов, которые при следующем включении попадут прямо в воздух вашего дома.

Критически важные этапы очистки

Необходимо отключить питание и тщательно промыть съемные фильтры под проточной водой. Однако главная опасность скрывается в испарителе — здесь скапливается конденсат, создавая идеальные условия для плесени и бактерий. Специальные дезинфицирующие спреи уничтожат патогены, которые могут вызывать аллергии и обострение астмы.

Не забывайте про наружный блок: скопившаяся пыль и грязь снижают эффективность работы и увеличивают энергопотребление. Регулярная очистка продлевает срок службы компрессора и сохраняет производительность системы.

Когда вызывать профессионалов

Хотя основную очистку можно провести самостоятельно, раз в год стоит заказывать профессиональное обслуживание. Специалист проверит уровень хладагента, выполнит глубокую чистку труднодоступных мест и диагностирует потенциальные проблемы.

