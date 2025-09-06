Не забывайте о послесезонном обслуживании кондиционера — это защитит здоровье вашей семьи

Отключение кондиционера в холодное время года может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, если не провести правильное обслуживание.
Влажная среда внутри устройства становится идеальным местом для размножения опасных микроорганизмов, которые при следующем включении попадут прямо в воздух вашего дома.
Необходимо отключить питание и тщательно промыть съемные фильтры под проточной водой. Однако главная опасность скрывается в испарителе — здесь скапливается конденсат, создавая идеальные условия для плесени и бактерий. Специальные дезинфицирующие спреи уничтожат патогены, которые могут вызывать аллергии и обострение астмы.
Не забывайте про наружный блок: скопившаяся пыль и грязь снижают эффективность работы и увеличивают энергопотребление. Регулярная очистка продлевает срок службы компрессора и сохраняет производительность системы.
Хотя основную очистку можно провести самостоятельно, раз в год стоит заказывать профессиональное обслуживание. Специалист проверит уровень хладагента, выполнит глубокую чистку труднодоступных мест и диагностирует потенциальные проблемы.
Уточнения
Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.
Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.