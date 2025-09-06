Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мифы рухнули: проглоченная жвачка не застревает в желудке, но способна вызвать другие неприятности
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Бархатный сезон ближе: как сэкономить на жилье и получить максимум удовольствия на море в России
Когда мозаики оживают: 1600-летнее самаритянское поместье поражает деталями
Румяна в новой зоне: забудьте про скулы — тренд 2025 вас удивит
Помидоры рвутся по швам: виноват дефицит, который можно легко устранить и спасти урожай
Крутое комбо: Погребняк рассказала о чудо-процедурах для красоты кожи и волос
Миф о зелёной стрелке: когда водитель может стоять на светофоре и не бояться штрафа
Картофельный апокалипсис: почему зеленый картофель нельзя есть ни при каких условиях

Не забывайте о послесезонном обслуживании кондиционера — это защитит здоровье вашей семьи

1:20
Недвижимость

Отключение кондиционера в холодное время года может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, если не провести правильное обслуживание.

Кондиционер
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кондиционер

Влажная среда внутри устройства становится идеальным местом для размножения опасных микроорганизмов, которые при следующем включении попадут прямо в воздух вашего дома.

Критически важные этапы очистки

Необходимо отключить питание и тщательно промыть съемные фильтры под проточной водой. Однако главная опасность скрывается в испарителе — здесь скапливается конденсат, создавая идеальные условия для плесени и бактерий. Специальные дезинфицирующие спреи уничтожат патогены, которые могут вызывать аллергии и обострение астмы.

Не забывайте про наружный блок: скопившаяся пыль и грязь снижают эффективность работы и увеличивают энергопотребление. Регулярная очистка продлевает срок службы компрессора и сохраняет производительность системы.

Когда вызывать профессионалов

Хотя основную очистку можно провести самостоятельно, раз в год стоит заказывать профессиональное обслуживание. Специалист проверит уровень хладагента, выполнит глубокую чистку труднодоступных мест и диагностирует потенциальные проблемы. 

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Красота и стиль
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Недвижимость
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Популярное
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы

Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.

Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Электрический УАЗ — неудача или удачная попытка угнаться за Теслой Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Когда прогулка превращается в испытание: собака отказывается идти, и за этим стоит больше, чем каприз
Когда прогулка превращается в испытание: собака отказывается идти, и за этим стоит больше, чем каприз
Последние материалы
Мифы рухнули: проглоченная жвачка не застревает в желудке, но способна вызвать другие неприятности
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Бархатный сезон ближе: как сэкономить на жилье и получить максимум удовольствия на море в России
Когда мозаики оживают: 1600-летнее самаритянское поместье поражает деталями
Румяна в новой зоне: забудьте про скулы — тренд 2025 вас удивит
Помидоры рвутся по швам: виноват дефицит, который можно легко устранить и спасти урожай
Крутое комбо: Погребняк рассказала о чудо-процедурах для красоты кожи и волос
Миф о зелёной стрелке: когда водитель может стоять на светофоре и не бояться штрафа
Картофельный апокалипсис: почему зеленый картофель нельзя есть ни при каких условиях
Сыр, мороженое и напитки: какие сюрпризы готовит для России иранский Mihan
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.