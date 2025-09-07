Чистота и блеск без лишних трат: секрет безупречной уборки есть на каждой кухне

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:53
Недвижимость

Порой самые простые решения оказываются самыми эффективными. Хотите знать, чем пользуются горничные в отелях для идеальной чистоты? Ответ прост — уксус. Он не только очищает и дезинфицирует, но ещё и бережёт бюджет и природу.

Улыбающаяся женщина готова к уборке
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Улыбающаяся женщина готова к уборке

Почему выбирают уксус

  • Удаляет жир и налёт
  • Обладает антисептическим действием.
  • Полирует поверхность, оставляя её сияющей.
  • Подходит для многих покрытий: плитка, керамика, линолеум, ПВХ, ламинат.

Но стоит избегать его на необработанном или натуральном дереве: со временем кислота может повредить покрытие.

Как использовать уксус для мытья полов

  1. Налейте в ведро тёплую воду.
  2. Добавьте 1-2 унции 10%-го уксуса.
  3. Перемешайте и протирайте пол.

После высыхания он станет чистым, блестящим и будет приятно пахнуть свежестью.

Дополнительные хитрости

  • Для аромата добавьте несколько капель эфирного масла (лимон, лаванда, эвкалипт).
  • Жирные пятна протрите неразбавленным уксусом, затем смойте.
  • Протирайте полы регулярно: это снижает количество бактерий в доме.

Универсальные применения уксуса

  • Против накипи: краны и душевые блестят после часа замачивания.
  • Для стёкол: распылите смесь уксуса и воды (1:1) — без разводов.
  • Устранение запахов: морозилка или микроволновка быстро избавляются от неприятного "аромата".
  • При стирке: уксус смягчает ткань и убирает запах плесени из машины.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта. Традиционно этим сырьём является вино, отсюда английское название уксуса vinegar, произошедшее от французского vin aigre — кислое вино.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
