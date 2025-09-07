Чистота и блеск без лишних трат: секрет безупречной уборки есть на каждой кухне

Порой самые простые решения оказываются самыми эффективными. Хотите знать, чем пользуются горничные в отелях для идеальной чистоты? Ответ прост — уксус. Он не только очищает и дезинфицирует, но ещё и бережёт бюджет и природу.
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Улыбающаяся женщина готова к уборке
Почему выбирают уксус
Удаляет жир и налёт
Обладает антисептическим действием.
Полирует поверхность, оставляя её сияющей.
Подходит для многих покрытий: плитка, керамика, линолеум, ПВХ, ламинат.
Но стоит избегать его на необработанном или натуральном дереве: со временем кислота может повредить покрытие.
Как использовать уксус для мытья полов
Налейте в ведро тёплую воду.
Добавьте 1-2 унции 10%-го уксуса.
Перемешайте и протирайте пол.
После высыхания он станет чистым, блестящим и будет приятно пахнуть свежестью.
Дополнительные хитрости
Для аромата добавьте несколько капель эфирного масла (лимон, лаванда, эвкалипт).
Жирные пятна протрите неразбавленным уксусом, затем смойте.
Протирайте полы регулярно: это снижает количество бактерий в доме.
Универсальные применения уксуса
Против накипи: краны и душевые блестят после часа замачивания.
Для стёкол: распылите смесь уксуса и воды (1:1) — без разводов.
Устранение запахов: морозилка или микроволновка быстро избавляются от неприятного "аромата".
При стирке: уксус смягчает ткань и убирает запах плесени из машины.
Уточнения
У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта. Традиционно этим сырьём является вино, отсюда английское название уксуса vinegar, произошедшее от французского vin aigre — кислое вино.
Ежедневно: 24 истории о твоем домеПодпишитесь, чтобы не пропустить важное