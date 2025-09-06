Телевизор как новый: как правильно ухаживать за экраном



Телевизор — главный центр гостиной: здесь мы отдыхаем, смотрим фильмы, собираем друзей. Но мало кто задумывается, что пыльный экран не только портит картинку, но и может сократить срок службы устройства. Более того, неправильная чистка иногда приводит к серьёзным повреждениям техники.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) чистка телевизора

Чем точно нельзя чистить телевизор

Современные LED, QLED и OLED-экраны очень чувствительны. Некоторые привычные средства способны безвозвратно испортить покрытие.

Жидкости для мытья окон: в их составе спирт и аммиак, разрушающие поверхность.

Средства для мебели: агрессивные химикаты действуют так же разрушительно.

Бумажные полотенца и жёсткие губки: оставляют царапины на дисплее.

Как правильно ухаживать за экраном

Хорошая новость в том, что телевизор легко поддерживать в чистоте, если соблюдать простые правила.

Выключите и отключите от сети телевизор перед началом уборки. Микрофибра — лучший выбор: она мягкая и безопасная. При сильных загрязнениях слегка смочите ткань дистиллированной водой или спецсредством для экранов. Протирайте круговыми движениями. Для пыли на корпусе и задней панели используйте щётку-насадку пылесоса.

Советы для идеального результата

Протирайте экран еженедельно, чтобы пыль не накапливалась.

Избегайте установки телевизора возле батарей и солнечных окон: тепло и свет ускоряют загрязнение.

Используйте специальные салфетки и пену для экранов — они помогают справиться с трудными пятнами.

Уточнения

Телеви́зор (новолат. televisorium "дальновидец"; от др.-греч. τῆλε "далеко" + лат. vīsio "зрение; видение") — приёмник телевизионных сигналов изображения и звука, отображающий их на экране и с помощью динамиков. Современный телевизор способен отображать потоковое видео, получаемое из локальной сети или Интернета.

