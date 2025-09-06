Телевизор как новый: как правильно ухаживать за экраном

Телевизор — главный центр гостиной: здесь мы отдыхаем, смотрим фильмы, собираем друзей. Но мало кто задумывается, что пыльный экран не только портит картинку, но и может сократить срок службы устройства. Более того, неправильная чистка иногда приводит к серьёзным повреждениям техники.
Чем точно нельзя чистить телевизор
Современные LED, QLED и OLED-экраны очень чувствительны. Некоторые привычные средства способны безвозвратно испортить покрытие.
Жидкости для мытья окон: в их составе спирт и аммиак, разрушающие поверхность.
Средства для мебели: агрессивные химикаты действуют так же разрушительно.
Бумажные полотенца и жёсткие губки: оставляют царапины на дисплее.
Как правильно ухаживать за экраном
Хорошая новость в том, что телевизор легко поддерживать в чистоте, если соблюдать простые правила.
Выключите и отключите от сети телевизор перед началом уборки.
Микрофибра — лучший выбор: она мягкая и безопасная.
При сильных загрязнениях слегка смочите ткань дистиллированной водой или спецсредством для экранов. Протирайте круговыми движениями.
Для пыли на корпусе и задней панели используйте щётку-насадку пылесоса.
Советы для идеального результата
Протирайте экран еженедельно, чтобы пыль не накапливалась.
Избегайте установки телевизора возле батарей и солнечных окон: тепло и свет ускоряют загрязнение.
Используйте специальные салфетки и пену для экранов — они помогают справиться с трудными пятнами.
Уточнения
