Телевизор как новый: как правильно ухаживать за экраном

Недвижимость

Телевизор — главный центр гостиной: здесь мы отдыхаем, смотрим фильмы, собираем друзей. Но мало кто задумывается, что пыльный экран не только портит картинку, но и может сократить срок службы устройства. Более того, неправильная чистка иногда приводит к серьёзным повреждениям техники.

Чем точно нельзя чистить телевизор

Современные LED, QLED и OLED-экраны очень чувствительны. Некоторые привычные средства способны безвозвратно испортить покрытие.

  • Жидкости для мытья окон: в их составе спирт и аммиак, разрушающие поверхность.
  • Средства для мебели: агрессивные химикаты действуют так же разрушительно.
  • Бумажные полотенца и жёсткие губки: оставляют царапины на дисплее.

Как правильно ухаживать за экраном

Хорошая новость в том, что телевизор легко поддерживать в чистоте, если соблюдать простые правила.

  1. Выключите и отключите от сети телевизор перед началом уборки.
  2. Микрофибра — лучший выбор: она мягкая и безопасная.
  3. При сильных загрязнениях слегка смочите ткань дистиллированной водой или спецсредством для экранов. Протирайте круговыми движениями.
  4. Для пыли на корпусе и задней панели используйте щётку-насадку пылесоса.

Советы для идеального результата

  • Протирайте экран еженедельно, чтобы пыль не накапливалась.
  • Избегайте установки телевизора возле батарей и солнечных окон: тепло и свет ускоряют загрязнение.
  • Используйте специальные салфетки и пену для экранов — они помогают справиться с трудными пятнами.

Уточнения

Телеви́зор (новолат. televisorium "дальновидец"; от др.-греч. τῆλε "далеко" + лат. vīsio "зрение; видение") — приёмник телевизионных сигналов изображения и звука, отображающий их на экране и с помощью динамиков. Современный телевизор способен отображать потоковое видео, получаемое из локальной сети или Интернета.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
