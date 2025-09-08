Прихожая без хлама: этот предмет мебели стоит убрать отсюда немедленно

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Прихожая — это не просто вход в дом, а первое, что мы видим, возвращаясь после долгого дня. Она формирует наше настроение и создаёт атмосферу для гостей. Важно, чтобы это пространство было не только уютным, но и функциональным, без излишней мебели.

Маленькая прихожая
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Маленькая прихожая

Какую мебель для прихожей стоит убрать

По словам дизайнера интерьеров Пии Капдевилы, один из самых ненужных предметов мебели в прихожей — это большой закрытый шкаф. Он занимает много места и редко используется по назначению.

Дизайнер в разговоре с испанским изданием El Mueble советует избегать загромождения прихожей ненужными вещами, особенно в небольших помещениях. Большие шкафы и полки превращают прихожую в кладовку и затрудняют проход.

Капдевила рекомендует использовать базовые элементы, которые сочетают функциональность и эстетику. Вместо громоздких шкафов и полок, можно выбрать узкую консоль или настенную полку для ключей и повседневных предметов.

Как сделать прихожую уютной и функциональной

Для создания уюта и функциональности в прихожей дизайнер предлагает несколько простых советов.

Зеркало и освещение

В прихожей важно иметь хорошее освещение и зеркало. Они визуально увеличивают пространство и наполняют его светом. Тёплый свет создаёт уютную атмосферу, а зеркало позволяет быстро привести себя в порядок перед выходом из дома.

Лёгкие материалы и цвета

Прихожая должна быть светлой и лёгкой. Использование натуральных материалов, таких как дерево или текстиль, добавляет тепла и уюта. Светлые тона визуально расширяют пространство и делают его более открытым.

Декоративные элементы

Небольшие декоративные детали, такие как картины, вазы или подушки, могут добавить индивидуальности и уюта в интерьер прихожей. Главное — не переусердствовать с количеством украшений, чтобы не перегрузить пространство.

Функциональность

Важно, чтобы прихожая была не только красивой, но и удобной. Удобные места для хранения обуви, вешалки для одежды и небольшая скамейка или кресло для сидения сделают пространство более функциональным.

Примеры дизайнерских решений для прихожей

Вот несколько идей, которые помогут создать элегантный и практичный интерьер прихожей.

Консоль с ящиками

Консоль — это незаменимый элемент в прихожей. Она может быть выполнена в разных стилях и размерах, но главное — она должна быть удобной. Консоль с ящиками идеально подходит для хранения ключей, документов и других мелочей.

Лёгкое кресло или стул

Мягкий стул или кресло из натуральных материалов добавит уюта в прихожую. Лёгкий дизайн и тёплые тона создадут комфортную атмосферу.

Геометрические формы

Для современного интерьера можно использовать геометрические формы в декоре и мебели. Они добавят яркости и динамики в пространство.

Многофункциональная скамейка

 В небольших домах важно использовать каждый квадратный метр пространства. Многофункциональная скамейка с местом для хранения обуви и вещей станет отличным решением.

Ткани и ковры

Красочные ковры, подушки и скамейки из текстиля создают уют и добавляют тепла в интерьер. Тщательно подобранные ткани могут превратить прихожую в пространство, пропитанное гостеприимством.

Уточнения

Пере́дняя прихожая — часть жилого помещения (квартиры, частного дома), располагающаяся сразу за входом в него.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
