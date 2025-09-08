Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Динозавры могут подвинуться: названо самое тяжёлое существо, когда-либо жившее на Земле
Фанаты Тейлор Свифт устроили землетрясение: вот какой хит стал причиной сейсмического явления
Лайки и репосты меняют состав крови: как виртуальная жизнь влияет на физическое здоровье
Рис с секретом: простой приём превращает гарнир в настоящий гастрономический акцент
Это упражнение укрепит всё тело даже после 50 лет. Просто выполняйте его два раза в неделю
Джокер отдыхает: Прохор Шаляпин кардинально сменил имидж и удивил публику
Эти страны ломают привычные правила: факты и традиции, которые удивляют даже опытных туристов
Украшения, что обманывают паспорт: секреты гардероба, работающие быстрее ботокса
Новый Citroen C3: три козыря, покорившие рынок

Диван мечты превращается в пытку: какие ошибки совершают покупатели

2:14
Недвижимость
Красивый диван легко выбрать глазами, но на практике он может оказаться самым неудобным местом в доме. Чтобы покупка не превратилась в разочарование, стоит учитывать не только стиль и цвет, но и скрытые параметры, о которых редко говорят продавцы.

Размер и планировка

Диван, который выглядит идеально в салоне, может совершенно не подойти под габариты комнаты. Важно заранее измерить не только длину и глубину мебели, но и пространство для прохода, расположение дверей и розеток.

Интерьер современной гостиной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Интерьер современной гостиной

Глубина сиденья

Если сиденье слишком глубокое, приходится сутулиться, а при недостаточной глубине невозможно устроиться с комфортом. Оптимальная глубина определяется пробой: ноги должны свободно стоять на полу, а спина опираться на спинку без усилий.

Наполнение подушек

Наполнитель напрямую влияет на долговечность и удобство. Дешёвый материал быстро теряет форму, и диван превращается в бесформенную конструкцию. Лучший выбор — многослойные наполнители, сочетающие упругость и мягкость.

Механизм трансформации

Если диван используется для сна, качество механизма играет ключевую роль. Ненадёжные системы начинают заедать, скрипеть и ломаться уже через год. Перед покупкой стоит несколько раз разложить и сложить модель, проверив плавность и лёгкость движения.

Обивка и практичность

Материал обивки должен выдерживать ежедневные нагрузки. Лёгкая чистка, устойчивость к пятнам и износостойкость — обязательные критерии. Особенно это важно, если в доме есть дети или животные.

Дополнительные детали

  • Жёсткость сиденья и спинки проверяется только вживую. Удобная на вид модель может оказаться слишком мягкой или чрезмерно жёсткой.

  • Высота сиденья от пола должна позволять легко вставать без нагрузки на колени.

  • Каркас — это фундамент: прочное дерево или металл гарантируют долгий срок службы.

  • Назначение дивана также важно: мебель для редких гостей и ежедневного сна выбирается по разным критериям.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Перезагрузка рыбного рынка России: импортная продукция из минтая вытесняется конкурентами
Экономика и бизнес
Перезагрузка рыбного рынка России: импортная продукция из минтая вытесняется конкурентами
Чай, который кажется безобидным, может разрушать защитные функции организма
Еда и рецепты
Чай, который кажется безобидным, может разрушать защитные функции организма
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Экономика и бизнес
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Популярное
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираньям

Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.

В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираньям
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Последние материалы
Хилькевич против Крида: звезда Универа требует перемен после скандального концерта в Лужниках
Открытие, которое меняет взгляд на лечение болезни Альцгеймера
Влюблялся в Нетребко: Игорь Крутой сделал неожиданное признание о работе со звёздами
У жирафов есть свой секретный чат: они ведут переговоры, которые человек никогда не услышит
Тело избавится от вредного жира: боец ММА раскрыл секрет похудения
Китайские инвестиции в сердце Сибири: что даст сделка в Забайкалье
Идиллия, которая всех удивила: Ида Галич обрела неожиданного союзника среди бывшей семьи жениха
Забудьте про пресс в зале: вот как всего 2 упражнения сделают живот рельефным
Магия в бокале: что нужно добавить в вино, чтобы удивить
Теперь болезнь можно заметить за секунды: цифровая медицина становится реальностью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.