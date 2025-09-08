Диван мечты превращается в пытку: какие ошибки совершают покупатели

Размер и планировка

Диван, который выглядит идеально в салоне, может совершенно не подойти под габариты комнаты. Важно заранее измерить не только длину и глубину мебели, но и пространство для прохода, расположение дверей и розеток.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Интерьер современной гостиной

Глубина сиденья

Если сиденье слишком глубокое, приходится сутулиться, а при недостаточной глубине невозможно устроиться с комфортом. Оптимальная глубина определяется пробой: ноги должны свободно стоять на полу, а спина опираться на спинку без усилий.

Наполнение подушек

Наполнитель напрямую влияет на долговечность и удобство. Дешёвый материал быстро теряет форму, и диван превращается в бесформенную конструкцию. Лучший выбор — многослойные наполнители, сочетающие упругость и мягкость.

Механизм трансформации

Если диван используется для сна, качество механизма играет ключевую роль. Ненадёжные системы начинают заедать, скрипеть и ломаться уже через год. Перед покупкой стоит несколько раз разложить и сложить модель, проверив плавность и лёгкость движения.

Обивка и практичность

Материал обивки должен выдерживать ежедневные нагрузки. Лёгкая чистка, устойчивость к пятнам и износостойкость — обязательные критерии. Особенно это важно, если в доме есть дети или животные.

Дополнительные детали