Косметика валяется, полотенца падают: решения, которые спасают даже мини-санузел

Недвижимость

Отсутствие тумбы под раковиной в ванной вовсе не означает нехватку места для хранения. Напротив, свободное пространство можно использовать так, чтобы помещение стало и удобным, и стильным.

Маленький санузел
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Маленький санузел

Стены — главный ресурс

Вертикальные поверхности позволяют разместить больше, чем кажется на первый взгляд. Навесные шкафчики и полки становятся универсальным решением для косметики и гигиенических принадлежностей. Пространство можно использовать до самого потолка, установив узкий высокий стеллаж.

Полка над дверью или рядом с зеркалом — ещё одно скрытое место для хранения, где удобно держать редко используемые вещи.

Мобильные решения

Компактные тележки на колёсиках помогут справиться с нехваткой площади. Их легко перекатывать и убирать в угол, когда нужно освободить проход.

Корзины и контейнеры

Плетёные или пластиковые корзины позволят разложить всё по категориям: полотенца, уходовая косметика, бытовая химия. Их можно поставить прямо под раковину, если оставить открытое пространство, или вынести на полки.

Двери и трубы тоже в деле

Внутренняя сторона двери — отличное место для узких органайзеров. Здесь удобно хранить мелкие предметы и чистящие средства. На трубы или крючки можно повесить текстильные органайзеры с кармашками, в которые помещаются расчёски, кремы и аксессуары.

Умные детали

  • магнитные планки на стене удержат металлические инструменты вроде ножниц и пинцетов;

  • угловые полки и этажерки эффективно используют пустующие зоны;

  • встроенные ниши, если они предусмотрены проектом, станут элегантным и долговечным вариантом при условии отделки влагостойкими материалами.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
