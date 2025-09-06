Мусорное ведро перестаёт быть бомбой замедленного действия благодаря этому трюку

1:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Неприятный запах из мусорного ведра может испортить впечатление даже от самого ухоженного дома. Летом эта проблема становится особенно острой: жара ускоряет разложение пищевых отходов, усиливает зловоние и привлекает насекомых и грызунов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пищевая сода

Простое решение

Справиться с этим можно без дорогих средств. Достаточно добавить немного пищевой соды на дно ведра. Сода нейтрализует кислые соединения, которые выделяются при разложении отходов, и устраняет запахи. К тому же она впитывает лишнюю влагу, создавая неблагоприятные условия для размножения бактерий.

Еженедельный уход

Чтобы поддерживать свежесть, рекомендуется раз в неделю тщательно мыть мусорное ведро:

Патрон и дно — удалить налипшие остатки, залить тёплой водой с моющим средством или хлорсодержащим раствором, оставить на несколько минут, затем промыть.

Боковые стенки — обработать антибактериальным спреем, пройтись щёткой или губкой, смыть водой.

Крышку — протереть тёплой водой с моющим, затем обработать дезинфицирующим средством и снова промыть.

Высушить ведро лучше на воздухе, перевернув его вниз крышкой или протерев полотенцем.

Дополнительные советы

Использовать биоразлагаемые пакеты или плотно заворачивать пищевые отходы.

Пересыпать остатки пищи в маленький закрытый контейнер и выносить их в большой бак непосредственно перед сбором мусора.

Стараться держать крышку ведра всегда закрытой, чтобы замедлить процессы разложения и предотвратить доступ насекомых.

По возможности убирать ведро подальше от прямых солнечных лучей, так отходы будут разлагаться медленнее.

Регулярная чистка и маленькие хитрости вроде соды помогут забыть о неприятных запахах и сохранить свежесть в доме даже в самые жаркие дни.

Уточнения

Гидрокарбона́т на́трия (лат. Natrii hydrocarbonas), другие названия: бикарбона́т на́трия, питьева́я или пищева́я со́да, двууглеки́слый на́трий — неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO 3 .

