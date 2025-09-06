Мусорное ведро перестаёт быть бомбой замедленного действия благодаря этому трюку

Неприятный запах из мусорного ведра может испортить впечатление даже от самого ухоженного дома. Летом эта проблема становится особенно острой: жара ускоряет разложение пищевых отходов, усиливает зловоние и привлекает насекомых и грызунов.
Справиться с этим можно без дорогих средств. Достаточно добавить немного пищевой соды на дно ведра. Сода нейтрализует кислые соединения, которые выделяются при разложении отходов, и устраняет запахи. К тому же она впитывает лишнюю влагу, создавая неблагоприятные условия для размножения бактерий.
Чтобы поддерживать свежесть, рекомендуется раз в неделю тщательно мыть мусорное ведро:
Регулярная чистка и маленькие хитрости вроде соды помогут забыть о неприятных запахах и сохранить свежесть в доме даже в самые жаркие дни.
Уточнения
Гидрокарбона́т на́трия (лат. Natrii hydrocarbonas), другие названия: бикарбона́т на́трия, питьева́я или пищева́я со́да, двууглеки́слый на́трий — неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3.
