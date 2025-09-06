Унитаз сияет, микробы исчезают: простой ритуал раз в неделю

Обычная перекись водорода способна справляться с задачами, для которых обычно используются дорогие чистящие средства. Это аптечное средство не только дезинфицирует, но и эффективно удаляет известковый налёт, устраняет запах и возвращает свежесть сантехнике.
Антисептические свойства перекиси позволяют уничтожать бактерии и микробы, при этом средство действует мягко и не повреждает керамику. В отличие от агрессивной бытовой химии, оно не оставляет резкого запаха и не насыщает воздух вредными испарениями.
Достаточно выполнять простую процедуру один раз в неделю:
Для дополнительного эффекта можно добавить несколько капель эфирного масла, например лаванды или эвкалипта. Такой приём обеспечит не только свежий аромат, но и усилит антисептическое действие.
Ёршик для унитаза также легко продезинфицировать перекисью. Достаточно налить немного средства в держатель и оставить на ночь. Это предотвращает размножение бактерий и неприятный запах.
Перекись водорода не рекомендуется смешивать в одном контейнере с уксусом, так как вместе они образуют агрессивное соединение. Использование должно быть раздельным.
Регулярное применение перекиси водорода делает уборку проще, дешевле и безопаснее, а чистоту в доме — более естественной и экологичной.
Уточнения
Перокси́д водоро́да (пе́рекись водоро́да, химическая формула — H2O2) — неорганическое химическое соединение водорода и кислорода, являющееся простейшим представителем класса пероксидов.
