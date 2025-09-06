Унитаз сияет, микробы исчезают: простой ритуал раз в неделю

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:44
Недвижимость

Обычная перекись водорода способна справляться с задачами, для которых обычно используются дорогие чистящие средства. Это аптечное средство не только дезинфицирует, но и эффективно удаляет известковый налёт, устраняет запах и возвращает свежесть сантехнике.

Ванная
Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ванная

Почему стоит попробовать

Антисептические свойства перекиси позволяют уничтожать бактерии и микробы, при этом средство действует мягко и не повреждает керамику. В отличие от агрессивной бытовой химии, оно не оставляет резкого запаха и не насыщает воздух вредными испарениями.

Применение для унитаза

Достаточно выполнять простую процедуру один раз в неделю:

  • Влить в унитаз половину стакана (100-120 мл) перекиси.
  • Оставить на 20-30 минут.
  • Почистить щёткой.
  • Смыть водой.

Для дополнительного эффекта можно добавить несколько капель эфирного масла, например лаванды или эвкалипта. Такой приём обеспечит не только свежий аромат, но и усилит антисептическое действие.

Дополнительный лайфхак

Ёршик для унитаза также легко продезинфицировать перекисью. Достаточно налить немного средства в держатель и оставить на ночь. Это предотвращает размножение бактерий и неприятный запах.

Важные предостережения

Перекись водорода не рекомендуется смешивать в одном контейнере с уксусом, так как вместе они образуют агрессивное соединение. Использование должно быть раздельным.

Регулярное применение перекиси водорода делает уборку проще, дешевле и безопаснее, а чистоту в доме — более естественной и экологичной.

Уточнения

Перокси́д водоро́да (пе́рекись водоро́да, химическая формула — H2O2) — неорганическое химическое соединение водорода и кислорода, являющееся простейшим представителем класса пероксидов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
