Жир на вытяжке тает сам: трюк, который пугает своей простотой

Жир и налёт на кухне появляются даже у самых аккуратных хозяек. Столешницу и плитку вымыть несложно, но настоящая головная боль — вытяжка. Внутри неё застревает плотный слой грязи, который кажется невозможным удалить. На самом деле есть простой трюк, позволяющий справиться с этой задачей без многочасового скобления.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Чистка кухонной вытяжки

С чего начать

Для полноценной уборки важно разделить процесс на два этапа: фильтры и корпус вытяжки. Фильтры легко снимаются — их можно вымыть в раковине с обычным моющим средством и тёплой водой. Снаружи корпус вытяжки достаточно регулярно протирать влажной тряпкой с обезжиривающим спреем, чтобы не образовывались новые слои жира.

Главный секрет — паровая "баня"

Самая сложная часть — внутренняя поверхность, куда со временем въедается жир. Чтобы смягчить налёт, нужно воспользоваться старым проверенным методом.

Поставьте на плиту большую кастрюлю с водой, добавьте туда несколько половинок лимона, щепотку соды и немного уксуса. Включите сильный огонь и дайте смеси кипеть около 20 минут. Горячий пар с ароматом цитрусов и уксуса проникает внутрь вытяжки и размягчает застарелый жир.

После такой "паровой атаки" достаточно пройтись по поверхности тряпкой с обезжиривающим средством — и металл снова будет блестеть.

Завершающий штрих

Останется лишь вернуть чистые фильтры на место, и кухня снова станет свежей и ухоженной. Такой способ не только убирает налёт, но и дезинфицирует поверхность, создавая ощущение идеальной чистоты.

Уточнения

Вытяжка — кухонное устройство для очищения воздуха от дыма, продуктов сгорания, испарений, запахов и прочих нежелательных примесей.

