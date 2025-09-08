Вытяжки-невидимки: вот почему нужно отказаться от традиционных моделей уже сегодня

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Вытяжка — это неотъемлемая часть любой кухни. Она выполняет важную функцию, удаляя пар, запахи и жир, образующиеся при приготовлении пищи. Однако её внешний вид часто портит общий стиль интерьера. В последние годы на рынке появились более современные, эффективные и экологичные модели, которые постепенно вытесняют традиционные устройства.

Современная кухонная вытяжка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современная кухонная вытяжка

С ростом популярности современных решений традиционные вытяжки становятся всё менее востребованными. Инвестиции в новые технологии — это не только способ улучшить внешний вид кухни, но и сделать её более функциональной.

Почему важна вытяжка

Вытяжка играет важную роль на кухне. Она удаляет пар, запахи, жир и другие частицы, которые образуются при готовке. Без вытяжки кухня быстро наполнится влагой и неприятными запахами, а избыточная влажность может привести к появлению плесени, опасной для здоровья.

Почему традиционные вытяжки теряют популярность

Современные кухни часто имеют минималистичный дизайн, и громоздкие вытяжки из нержавеющей стали могут нарушать этот стиль. Поэтому многие владельцы стараются скрыть эти устройства или вовсе убрать их.

Ещё один недостаток традиционных вытяжек — высокое энергопотребление. Их двигатели работают неэффективно, а фильтры не всегда предназначены для экономии энергии. Это может привести к увеличению счетов за электроэнергию на сотни крон в год.

Новый стандарт вытяжек

Производители всё больше внимания уделяют продукции из перерабатываемых материалов и технологиям, которые снижают углеродный след. Устаревшие модели, которые мы привыкли видеть, возможно, уже скоро уйдут в прошлое. Их заменят более современные и стильные альтернативы, пишет centrum. cz.

Встраиваемые вытяжки

Они могут быть установлены в шкафы или столешницы, что позволяет сохранить эстетичный вид кухни. Современные модели оснащены эффективными системами фильтрации и бесшумными двигателями.

Вытяжки, встраиваемы в варочную панель

Это позволяет удалять пар и запахи непосредственно у источника, повышая эффективность и снижая уровень шума. Также существуют дизайнерские вытяжки, которые напоминают люстры или светильники. Они изготавливаются из стекла, нержавеющей стали или бетона и могут стать стильным акцентом на кухне.

Выдвижные вытяжки

Они практически незаметны, пока не используются, а после приготовления пищи легко убираются обратно. Некоторые модели могут автоматически регулировать мощность в зависимости от интенсивности пара и качества воздуха, что делает их использование ещё более удобным.

Уточнения

Кухонная вытяжка — устройство для очищения воздуха от дыма, продуктов сгорания, испарений, запахов и прочих нежелательных примесей, образующихся при тепловой обработке продуктов, которые накапливаются в объёме кухни.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
