Дом теряет свежесть, а воздух становится затхлым? Одна пряность решает проблему за ночь

Недвижимость

Хотите, чтобы дом был чистым и пах свежестью без дорогих ароматизаторов и химии? Секрет кроется в простом ингредиенте, который давно лежит на кухне, — обычный лавровый лист.

Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лавровый лист как натуральный ароматизатор

Мы привыкли добавлять лавр в супы и тушёное мясо, но мало кто знает: в нём содержатся эфирные масла с антисептическими свойствами. Они не маскируют запахи, а действительно нейтрализуют их, убирая затхлость и неприятную сырость.

Как использовать лавровый лист дома

  • Возьмите 3-5 сухих листьев.
  • Перед сном слегка разотрите их в ладонях, чтобы "выпустить" эфирные масла.
  • Разложите листья там, где чаще всего появляются запахи: за диваном, под ковром, в обувном шкафу.

Утром воздух станет заметно свежее, а аромата борща в доме точно не будет — запах лавра быстро рассеивается, не оставляя "кухонного шлейфа".

Где лавр работает лучше всего

  • В квартирах с домашними животными.
  • В помещениях с повышенной влажностью, где часто появляется плесень.
  • В узких шкафах и закрытых кладовках.

Многие отмечают, что эффект заметен уже после первой ночи.

Другие натуральные лайфхаки для свежего воздуха

  • Цитрусовые корки — положи на батарею или в шкаф.
  • Корица и гвоздика — отвари их в воде, и комната наполнится уютным ароматом.
  • Сода с каплей эфирного масла — простой домашний абсорбент запахов.
  • Лавандовый мешочек — работает как готовый ароматизатор для белья и гардероба.

Природа дарит десятки решений, которые заменят магазинные освежители воздуха. Лавровый лист — одно из самых доступных, простых и при этом действительно работающих средств.

Уточнения

Лавро́вый лист — листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
